Essai validé, l’OL recrute un champion d’Afrique

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Partenaire de l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs années, le Dakar Sacré-Cœur envoie l’un de ses talents chez les Gones. Le milieu de terrain Pierre-Antoine Dorival va s’engager en faveur du club rhodanien après un essai concluant. Dans un premier temps, le jeune Sénégalais évoluera au sein de l’équipe réserve.

Encore un nouveau venu à l’Olympique Lyonnais. En attendant l’officialisation, le média Olympique-et-lyonnais annonce l’arrivée imminente de Pierre-Antoine Dorival. Ce milieu de terrain âgé de 18 ans va débarquer en provenance du Dakar Sacré-Cœur, club partenaire des Gones depuis plusieurs années. Le jeune Sénégalais avait passé un essai au centre d’entraînement en mai dernier. Un test apparemment concluant pour le gaucher qui jouera dans un premier temps avec l’équipe réserve entraînée par l’ancien milieu de terrain Gueïda Fofana, avant une possible évolution dans le groupe professionnel mené par Pierre Sage.

A noter que Pierre-Antoine Dorival n’aurait pas encore atterri à Lyon. La future recrue de l’Olympique Lyonnais attend d’obtenir son visa pour signer son premier contrat professionnel. Son arrivée n’est plus qu’une question de temps, lui dont l’adaptation sera facilitée par d’anciennes connaissances. En effet, ses compatriotes Moussa Kanté et Ibrahima Fall, qui appartenaient également au Dakar Sacré-Cœur, évoluent depuis la saison dernière au sein de la réserve rhodanienne, pensionnaire de National 3.

Déjà une ligne à son palmarès

Le milieu gaucher arrivera avec un palmarès déjà flatteur compte tenu de son âge et de son inexpérience au plus haut niveau. En mai 2023, Pierre-Antoine Dorival faisait partie des U17 sénégalais vainqueurs de la Coupe d’Afrique des Nations. Le Sénégal s’offrait alors la première CAN de son histoire dans cette catégorie d’âge. Puis quelques mois plus tard, le jeune Sénégalais avait participé au parcours jusqu’en huitièmes de finale du Mondial U17, avec une défaite contre les Bleuets (0-0, 5-3 tab) le 22 novembre dernier. Pour le moment, la France n’est donc pas son meilleur souvenir.