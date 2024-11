En Europa League, l'OL affronte encore le PSG

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Ce jeudi soir en Ligue Europa, l'OL se déplace sur la pelouse de Qarabag. L'occasion pour Yassine Benzia de retrouver son ancienne formation.

L'OL s'en sort plus que bien pour le moment en Ligue Europa. Les Gones auront l'occasion de faire un grand pas vers la qualification en battant Qarabag ce jeudi soir. Cela ne sera pas chose aisée. Long déplacement, météo capricieuse, équipe difficile à cerner, le piège semble énorme pour la formation de Pierre Sage. Qarabag compte en plus dans ses rangs des joueurs de qualité et bien connus de la Ligue 1, comme Yassine Benzia. L'ancien du LOSC, formé à l'OL, retrouvera donc son ancienne formation. Forcément un rendez-vous spécial pour lui.

Qarabag, c'est le PSG de l'Azerbaïdjan

Lors d'un entretien avec Le Progrès qui lui permet de revenir sur le devant de la scène en France, Benzia en a dit plus sur son équipe et son état d'esprit avant de jouer l'OL. « J’étais devant la télé pour le tirage et je souhaitais une équipe française. C’est tombé sur l’OL, ce qui était encore mieux. Affronter son club formateur, c’est spécial. Je vais revoir Coco (Tolisso), Alex (Lacazette), l’intendant Jérôme (Renaud), le kiné Abdel (Redissi). (...) Le club est basé à Bakou en raison du contexte géopolitique, comme la plupart des autres clubs. On est l’ogre, le PSG de l’Azerbaïdjan, mais avec un petit budget. Le championnat est d’un niveau haut de tableau de Ligue 2, avec une ou deux équipes qui s’en sortiraient en Ligue 1 », a notamment indiqué le milieu offensif, qui n'a d'ailleurs jamais perdu lorsqu'il a affronté l'OL lors de son passage à Lille. Il avait, pour ne rien arranger pour les Gones, planté un doublé au Groupama Stadium lors d'une victoire des Dogues 2 buts à 1 le 28 janvier 2017. Lyon devra donc surveiller de près Yassine Benzia, même si le Franco-Algérien a forcément perdu le rythme du plus haut niveau avec les matchs dans le championnat azéri.