EL ‍: Cherki et Benrahma en sauveurs, l'OL rassure contre l'Olympiakos

Par Alexis Rose

1ère journée de l’Europa League :

Groupama Stadium.

OL - Olympiakos : 2-0.

Buts : Cherki (65e), Benrahma (71e) pour l’OL.

Pour son grand retour en Coupe d’Europe après trois saisons d'absence, l’Olympique Lyonnais a réussi à dominer l’Olympiakos (2-0) grâce à des buts des revenants Cherki et Benrahma.

Dans un Groupama Stadium à moitié vide à cause des sanctions prononcées par l’UEFA pour les virages lyonnais, les Gones peinaient à enflammer cette rencontre européenne malgré de nombreuses occasions de Cherki (13e), Nuamah (22e), Tolisso (27e) ou Tolisso (45e). L’OL, bien aidé aussi par un arrêt de Perri (32e), rentrait donc logiquement aux vestiaires sur un score nul et vierge.

Directement au retour de la pause, Lyon poussait encore plus avec un poteau de Lacazette (48e) et une énorme opportunité de Tolisso (64e). Et c’est finalement Cherki, le joker de luxe placardisé durant tout l’été, qui endossait le costume de sauveur après l’heure de jeu ! Trouvé par Maitland-Niles sur la droite de la surface, le numéro 18 lyonnais débordait avant d’envoyer une mine du droit dans les filets de Tzolakis (1-0 à la 65e). Un but suivi d’un deuxième, puisqu’un autre joueur en difficulté ces derniers temps, à savoir Benrahma, faisait le break après une passe de Zaha (2-0 à la 71e). En fin de match, les Lyonnais se faisaient peur avec un but contre son camp de Caleta-Car finalement annulé par la VAR pour un hors-jeu de Willian (89e), mais sans conséquence finale puisque l'OL s'imposait 2-0.



🔥 𝗨𝗻𝗲 𝘃𝗶𝗰𝘁𝗼𝗶𝗿𝗲 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗻𝗼𝘁𝗿𝗲 𝗿𝗲𝘁𝗼𝘂𝗿 𝗲𝗻 𝗘𝘂𝗿𝗼𝗽𝗲💪



Nos Gones débutent parfaitement leur campagne en @EuropaLeague 2024-2025 avec ce succès face à l’Olympiacos ! 👊🔴🔵



2-0 #OLOLY pic.twitter.com/JWqU7fcNyv — Olympique Lyonnais (@OL) September 26, 2024

Grâce à cette victoire, la deuxième de la saison, contre les Grecs de l‘Olympiakos, le groupe de Pierre Sage s’installe dans la première partie de classement de la nouvelle phase de ligue de l’Europa League. Désormais en confiance, l’OL va maintenant devoir enchaîner avec un bon résultat contre Toulouse dimanche pour remonter au classement de la L1 et aborder la suite de sa saison de manière plus sereine.