El Arouch quitte gratuitement l'OL pour Botafogo

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a officialisé le départ de Mohamed El Arouch pour Botafogo, un club qui appartient aussi à John Textor. L'opération ne rapportera rien à l'OL, du moins pas immédiatement.

Attendu depuis plus d'une semaine, puisque le joueur était déjà parti vers le Brésil, le transfert de Mohamed El Arouch est désormais acté. « L'Olympique Lyonnais annonce le départ de son milieu de terrain Mohamed El Arouch à Botafogo, club membre d’Eagle Football, sans indemnité de transfert mais avec un intéressement de 50% sur une éventuelle cession future. Né en 2004, Mohamed El Arouch a passé sept saisons à l’OL et a remporté la Coupe Gambardella en 2022 contre Caen au Stade de France. Auteur de trois apparitions avec l’équipe première, le milieu de terrain s’apprête maintenant à découvrir un nouveau championnat avec Botafogo, actuellement leader de la Série A brésilienne, et retrouvera Jeffinho, prêté par l'OL jusqu'au 31 décembre 2024. L’Olympique Lyonnais souhaite à Mohamed El Arouch beaucoup de succès avec le club Carioca de Botafogo », précise l'Olympique Lyonnais dans un communiqué.