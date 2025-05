L'OL et Strasbourg se battent pour un défenseur à 10 ME

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Au duel pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, le RC Strasbourg et l'Olympique Lyonnais le sont aussi pour le recrutement d'Igoh Ogbu. Le défenseur central du Slavia Prague, qui réalise une saison excellente, est évalué à 10 millions d'euros.

Cette saison de Ligue 1 a été, est et sera jusqu'à son coup de sifflet final, particulièrement disputée. Si le Paris Saint-Germain a largement dominé ses concurrents tout au long de l'exercice, les clubs de derrière ont vécu une course haletante pour la Ligue des champions. Au final, les composants du podium sont déjà connus : derrière Paris, l'OM et Monaco ont obtenu leur ticket pour la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Pour autant, il en reste un à distribuer au quatrième du championnat. Un détail qui fait la différence pour le LOSC, le RC Strasbourg, l'OGC Nice et l'Olympique Lyonnais. Tous les quatre sont encore susceptibles de glaner cette précieuse place en fin de saison - même si les Gones ne sont pas encore assurés d'être en L1 la saison prochaine. Une qualification en C1 aura une importance capitale pour la gestion du prochain marché des transferts, à commencer par ce dossier chaud à 10ME pour lequel l'OL et Strasbourg sont à la lutte.

L'OL et Strasbourg à la lutte pour Igoh Ogbu

Tous les deux désireux de renforcer leur secteur défensif, l'OL et le RCSA sont à l'affût de la situation d'Igoh Ogbu, indique SportsBoom. Le défenseur central nigérian réalise une excellente saison avec le Slavia Prague, club avec lequel il vient de remporter le titre en République Tchèque. Le joueur de 25 ans est ravi de pouvoir disputer la Ligue des champions avec le Slavia la saison prochaine, mais ne serait pas contre le faire dans une équipe du top 5 européen. Pour se l'offrir, il faudra compter au moins 10 millions d'euros, si l'on en croit les données du site spécialisé Transfermarkt.

Joueur très athlétique et capable de jouer dans plusieurs systèmes différents dans la ligne défensive, Igoh Ogbu est également un excellent passeur doté d'une bonne vision de jeu. Toutefois, l'OL et Strasbourg sont prévenus : la concurrence sur le dossier sera rude. Les deux pensionnaires de Ligue 1 font partie d'une longue liste de clubs intéressés, parmi lesquels on retrouve aussi notamment des écuries saoudiennes. Heureusement, son désir de jouer la Ligue des champions européenne est un argument en faveur des Gones et des Strasbourgeois.