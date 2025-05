OL ‍: Paulo Fonseca coupable, la sanction tombe

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Nommé entraîneur de l'Olympique Lyonnais suite au limogeage de Pierre Sage, Paulo Fonseca doit désormais assumer le classement de l'OL en Ligue 1. Le technicien portugais a perdu de nombreux supporters dans les tribunes et dans les médias.

John Textor focalise actuellement toute la colère des fans de l'Olympique Lyonnais, mais à 90 minutes de la fin du championnat de France, le bilan sportif n'est pas très glorieux pour Paulo Fonseca. Recruté à prix d'or par l'OL, qui lui offre un salaire de 320.000 euros par mois, l'ancien entraîneur de l'AC Milan n'a pas fait des miracles et cela se traduit par la probable absence de Lyon en Ligue des champions la saison prochaine. A l'heure des comptes, Walid Acherchour, qui était pourtant très content de voir Paulo Fonseca débarquer sur le banc de l'Olympique Lyonnais cet hiver, déchante brutalement. Dans l'After, le consultant de DAZN estime que le coach de l'OL a eu tout faux ou presque depuis qu'il a succédé à Pierre Sage aux commandes du club rhodanien. Sur RMC, il a vidé son sac.

Paulo Fonseca a tout raté

En effet, estimant que l'Olympique Lyonnais avait un effectif taillé pour finir confortablement au moins à la quatrième place de Ligue 1, Walid Acherchour pointe du doigt Paulo Fonseca. « Je l’assume, je croyais en Paulo Fonseca. Mais dans la réalité, cela a fait un peu pschitt. C’est un entraîneur que j’ai beaucoup valorisé par rapport à son style de jeu, à son discours qui était pertinent. Mais au final, il n’a pas réussi ses objectifs avec Lille dans le sprint final, là à Milan cela a mal tourné, même si c’était compliqué, et là son pétage de câble contre Millot a fait du mal à l’OL, même s’il y a eu l’union sacrée. Il y a eu des choix tactiques qui n’ont pas été payants. L’histoire d’Akouokou, sa compo contre Saint-Etienne, Monaco où il choisit Veretout et se passe de Cherki, c’est incompréhensible. Ce n’est pas un cataclysme, mais il faut avouer que Paulo Fonseca a fait pschitt. Et même sa communication n’est pas classe quand il glisse des petites choses sur Pierre Sage ou sur Rayan Cherki, et ramène tout à lui », fait remarquer le consultant de RMC avant d'en revenir aux performances de l'Olympique Lyonnais.

L'OL a un effectif taillé pour viser la Ligue des champions

Car Walid Acherchour regrette que tout se focalise sur la mauvaise série entamée à Old Trafford. « Pour moi, la place de l’OL cette année, c'est 4ᵉ de Ligue 1. Monaco et l’OM sont au-dessus, mais ils doivent finir quatrièmes par rapport à leur effectif. Mais combien de fois l’Olympique Lyonnais a eu l’occasion de monter sur le podium et n’a pas réussi ? Et à un moment, ils étaient à onze points de Marseille, ce n’est pas possible avec une telle équipe. Heureusement que l’OM s’écroule sinon l’écart serait énorme. On dit que c’est le but de Maguire contre United qui a tout cassé, et d’accord juste derrière ils perdent le derby, mais normalement, tu dois avoir une saison plus maîtrisée en Championnat. Nice peut jouer la Ligue des champions alors qu’en première moitié de saison, ils ont eu 14 blessés. Ce que je veux dire que si Nice va à la place de Lyon en C1, ce n’est pas sur deux ou trois matchs en fin de saison », a regretté Walid Acherchour.