Lacazette prolongé, improbable suspense à l'OL

En fin de contrat en juin prochain, Alexandre Lacazette est sur le départ à l’OL. Mais un message énigmatique posté par Rayan Cherki sur les réseaux sociaux intrigue les observateurs et les supporters du club lyonnais.

L’Olympique Lyonnais s’apprête à rendre un hommage monumental à Alexandre Lacazette, samedi soir à l’occasion de la dernière journée de Ligue 1. Les Gones affrontent Angers au Groupama Stadium, et il y a fort à parier qu’il s’agira du dernier match du capitaine de 33 ans sous les couleurs de l’OL. Un moment qui s’annonce magique et fort en émotion pour celui qui a inscrit 199 buts dans la capitale des Gaules, et qui aura forcément à coeur de marquer face au SCO pour quitter son club de coeur en atteignant la barre symbolique des 200 buts.

Alexandre Lacazette aurait toutefois préféré quitter Lyon dans un moment heureux, ce qui n’est pas vraiment le cas avec cette fin de saison décevante et alors que l’été s’annonce difficile pour les amoureux de l’OL. Sur les réseaux sociaux, on commence même à se demander si Alexandre Lacazette ne serait pas prêt à rempiler pour aider son club formateur une saison de plus. Un message énigmatique posté par Rayan Cherki provoque en tout cas le débat sur X. L’international espoirs français a publié une photo de lui accompagné d’Alexandre Lacazette, avec des smiley énigmatiques qui ont suscité l’intérêt et l’interrogation des fans de l’OL.

Cherki, son message énigmatique à Lacazette

« Peut-être qu’il y a un monde où Alex prolongera samedi, qui sait » publie l’un d’entre eux. « Arrête de remplir mon cœur d’espoir… » peut-on également lire. D’autres supporters sont nettement plus terre à terre et estiment simplement que Rayan Cherki espère offrir à Alexandre Lacazette son 200e but avec l’OL avant son départ, ou simplement que ce post fait référence aux départs probables des deux joueurs à la fin de la saison. Rayan Cherki a en tout cas réussi à instaurer un semblant de suspense sur un dossier qui semblait déjà acté, à savoir celui de l’avenir d’Alexandre Lacazette à Lyon.