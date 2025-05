OL ‍: Une légende du club annonce son départ

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dans un message publié sur le compte X officiel de l’Olympique Lyonnais, Eugénie Le Sommer a annoncé ce mercredi son départ du club rhodanien, dans lequel elle a passé quinze ans de sa vie professionnelle. « Après 15 ans à l’OL, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Un mot simple mais lourd d’émotion car ce club est une grande partie de ma vie. Avec vous j'ai grandi en tant que joueuse et en tant que femme. De Gerland à Décines, j'ai appris à gagner, à tomber, à me relever. » a-t-elle déclaré, s’adressant aux supporters lyonnais, avant de poursuivre.

« J'ai soulevé des trophées et vécu des moments inoubliables. Je pars le coeur rempli mais l'esprit léger, avec l'assurance d'avoir tout donné » a fait savoir celle qui est à ce jour la deuxième joueuse la plus capée de l’histoire de l’Olympique Lyonnais derrière Wendie Renard. Après avoir remporté 33 titres (pour l'instant) avec le club rhodanien, elle disputera vendredi face au PSG son 429e et dernier match sous les couleurs de l’OL à l’occasion de la finale du championnat de France.