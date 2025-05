OL ‍: Cherki au Real, c'est l'objectif de Xabi Alonso

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Prêt à quitter l’Olympique Lyonnais cet été, Rayan Cherki ne devrait pas rejoindre le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale n’est plus intéressé par le milieu offensif. En revanche, le Real Madrid pourrait bien tenter sa chance à la demande de son futur entraîneur Xabi Alonso.

Pour Rayan Cherki, l’appel du pied n’aura pas l’effet désiré. Le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais a profité de la cérémonie des Trophées UNFP dimanche pour ouvrir la porte au Paris Saint-Germain. Malheureusement pour lui, le champion de France ne compte pas revenir à la charge. Le club francilien, proche d’obtenir sa signature l’été dernier, n’a pas digéré sa volte-face. Sans doute une déception pour le Gone qui devrait quand même recevoir des offres intéressantes pendant l’été.

OL : la course à la signature de Rayan Cherki est lancée ! https://t.co/d6ymawTFIE — Foot Mercato (@footmercato) May 14, 2025

L’une d’entre elles pourrait même venir du Real Madrid. C’est du moins l’hypothèse avancée par Foot Mercato qui écrit que Xabi Alonso a un faible pour Rayan Cherki. Le futur entraîneur des Merengue n’aura pas le dernier mot dans le recrutement de la Maison Blanche. Mais qui sait, le cador espagnol, mal embarqué sur le dossier Florian Wirtz, pourrait finir par se rabattre sur l’international Espoirs français. Nos confrères précisent néanmoins que la tendance n’envoie pas Rayan Cherki dans la capitale espagnole, mais plutôt vers l’Angleterre.

Cherki plus proche de l'Angleterre

Plusieurs équipes de Premier League sont intéressées, à commencer par Liverpool qui ne laisse pas le Lyonnais indifférent. Enfin, le meneur de jeu a également des courtisans en Allemagne. Le Borussia Dortmund, qui avait refusé de conclure son arrivée l’été dernier, et le Bayer Leverkusen représentent d’autres possibilités pour l’avenir de Rayan Cherki. Du beau monde se tient à l’affût pour le jeune talent. Et compte tenu de la situation financière de l’Olympique Lyonnais, il est clair que le pur produit rhodanien ne sera pas retenu à un an de la fin de son contrat.