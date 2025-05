OL ‍: Pierre Ménès arbitre le combat Aulas-Textor

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Proche d'être rétrogradé administrativement en Ligue 2, l'Olympique Lyonnais endetté version John Textor s'est récemment fait critiquer par Jean-Michel Aulas. Une guerre ouverte entre les deux personnalités lyonnaises qui oblige Pierre Ménès à prendre partie.

La situation est catastrophique du côté de l'Olympique Lyonnais. L'hiver dernier, John Textor ne réussissait pas son passage devant la DNCG, laquelle le notifiait d'une rétrogradation administrative en Ligue 2 effective à l'issue de la saison. Les promesses du « cow-boy » de la Ligue 1 étaient de vendre ses parts à Crystal Palace et de faire entrer Eagle, sa holding, en bourse. A l'approche de sa prochaine audience devant le gendarme financier du football français, rien de tout cela n'est arrivé et le flou quant à l'avenir du club est immense. Pire encore, l'OL est menacé d'exclusion de toutes compétitions européennes par l'UEFA la saison prochaine.

« Sous ma présidence, l'OL n'avait jamais eu de problème avec la DNCG ni avec l'UEFA », a récemment lâché Jean-Michel Aulas en remuant le couteau dans la plaie. Une sortie qui a fâché John Textor et qui a lancé une nouvelle guerre entre les deux. Questionné sur ce sujet, Pierre Ménès a décidé de prendre parti pour l'ancien illustre président des Gones.

Textor ou Aulas, Ménès a choisi

« John Textor n'a pas acheté le club à l'aveugle. Il a eu accès aux datas et à un dossier plus que complet. C'est impossible, sur un achat d'une telle ampleur, qu'il y ait des cadavres dans le placard qui sortent de nulle part. Textor savait très bien où il mettait les pieds. Il est vrai que depuis quelques années, l'OL avait des soucis financiers et qu'il fallait jongler. Mais comme le dit très justement Jean-Michel Aulas, il passait régulièrement la DNCG et le fair-play européen sans le moindre problème. C'est loin d'être le cas aujourd'hui. Comme il le dit aussi, il a vendu le club avec des dettes, mais surtout avec de gros actifs. Textor, lui, il vend les bijoux de famille et ça pose problème. Le club a toujours énormément de dettes, mais n'a plus rien à mettre en face. Quand tu fais une transaction de cette dimension, tu ne peux pas dire que tu découvres des trucs derrière », a tranché Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur sa chaîne Youtube.

Décidément, John Textor n'a pas beaucoup d'amis dans le football français. L'Olympique Lyonnais pourrait en tout cas prochainement faire les frais d'une gestion très délicate de la part de ses dirigeants. L'échec de la qualification en Ligue des champions - sauf miracle - n'aide pas non plus à se rassurer.