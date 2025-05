Tagliafico et l’OL c’est fini, le message est passé

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

En fin de contrat le mois prochain, Nicolas Tagliafico ne devrait pas prolonger à l’Olympique Lyonnais. Le latéral gauche argentin va sûrement s’engager librement avec l’un de ses courtisans parmi lesquels on retrouve un pensionnaire de Liga.

Lorsqu’on l’interroge sur son avenir, Nicolas Tagliafico entretient le suspense. Le latéral gauche en fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais refusait d’en dire trop la semaine dernière, avant la défaite à Monaco (2-0) samedi. « J’analyserai ça en fonction de ce qu’il va arriver ou non dans cette fin de saison, répondait l’Argentin en conférence de presse. C’est ce que je répète depuis longtemps. Je vais tout donner. Nous attendons de voir ce qu’il va se passer sur cette fin de saison et si nous nous qualifions pour la Ligue des Champions. Ensuite, je pourrai prendre une décision sur mon avenir. »

A moins d’un miracle, l’Olympique Lyonnais ne verra pas la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison prochaine. Cet échec devrait donc confirmer la tendance d’un départ pour Nicolas Tagliafico. D’autant que le club rhodanien, toujours dans le rouge et privé des recettes de la C1, ne sera pas mécontent de se débarrasser de son salaire. La réception d’Angers samedi sera probablement son dernier match avec les Gones, avant un possible envol vers l’Espagne. Et plus précisément en direction de la Real Sociedad.

La Real Sociedad tente sa chance

Selon les informations d’El Desmarque, le club basque, sans doute au courant du départ imminent de Nicolas Tagliafico, a coché son nom à l’approche du mercato estival. L’actuel 12e de Liga, qui ne devrait pas disputer une compétition européenne la saison prochaine, a prévu de contacter le champion du monde 2022 dans les prochains jours. Reste à savoir si le projet intéressera Nicolas Tagliafico sachant que ses bonnes performances à Lyon pourraient attirer des clubs plus ambitieux.