OL ‍: 8 titulaires sur le départ, Textor prépare une boucherie

Par Corentin Facy

Le mercato pourrait être d’une extrême violence à Lyon, où de nombreux titulaires sont susceptibles de partir lors du prochain mercato. Tour d’horizons des dossiers qui vont animer l’été de John Textor.

L’absence de Ligue des Champions est terrible pour l’Olympique Lyonnais, dont le propriétaire John Textor est plus que jamais dans le viseur de la DNCG mais aussi de l’UEFA. Les prochaines semaines s’annoncent difficiles pour les supporters lyonnais, qui risquent de vivre un mercato frustrant durant lequel les joueurs à forte valeur marchande ont de fortes chances de quitter le nid. Dans son édition du jour, L’Equipe a tenté de se projeter sur le mercato estival de l’OL en anticipant les probables départs… et ils sont nombreux. En défense, celui de Nicolas Tagliafico ne fait plus aucun doute. Le défenseur argentin est en fin de contrat et sauf énorme surprise, il ne prolongera pas à Lyon. Convoité en Argentine mais aussi par la Real Sociedad, le champion du monde 2022 partira malgré une vraie cote d’amour chez les supporters lyonnais.

Il pourrait être imité par deux autres défenseurs : Clinton Mata et Ainsley Maitland-Niles. L’ancien joueur d’Arsenal est « nostalgique de la Premier League » tandis que l’ex-joueur de Bruges n’a plus qu’un an de contrat. Par conséquent, rien n’indique qu’ils ne partiront pas selon Régis Dupont et Hugo Guillemet. Au milieu de terrain, un énorme chantier se profile également. Nemanja Matic a perdu de son influence et accepte mal la concurrence. Son cas n’est pas tranché définitivement, mais un départ du Serbe ne serait pas surprenant. La situation de Thiago Almada est plus complexe. Le joueur argentin est prêté par Botafogo et l’OL n’a pas les moyens de l’acheter définitivement cet été. Dans le même temps, John Textor aimerait le renvoyer dans le club brésilien afin qu’il dispute la Coupe du monde des clubs… ce que Thiago Almada refuse, se considérant à présent comme un joueur adapté à l’Europe. L’Atlético de Madrid surveille de près la situation et s’apprête à dégainer.

Tolisso, le départ surprise de l'été à l'OL ?

Plus surprenant, Corentin Tolisso pourrait lui aussi plier bagages. Sous contrat jusqu’en 2027, l’international français reste attaché à Lyon, un club dans lequel il se sent bien. Mais son retour à son meilleur niveau suscite des convoitises « et Lyon, contraint de réduire la voilure salariale, pourrait trouver un intérêt à son départ », écrit le quotidien national.

Reste enfin les deux cas les plus médiatisés ces derniers temps, ceux de Malick Fofana et de Rayan Cherki. Le Belge serait sans doute resté si l’OL avait décroché son billet pour la prochaine Ligue des Champions. Mais à 20 ans, l’attaquant lyonnais souhaite voir plus haut et ne sera pas retenu, d’autant que sa valeur marchande est très élevée. Même chose pour Rayan Cherki, en fin de contrat en 2026 et ciblé par de nombreux clubs de Premier League ainsi que par le Borussia Dortmund et le Real Madrid. Avec autant de départs potentiels, l’été promet donc d’être chargé pour John Textor, autant qu’il sera frustrant pour les supporters de l’OL.