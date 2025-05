OL ‍: Man City, Bayern, Real… Cherki affole le mercato

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Récemment élu meilleur dribbleur de la saison en Ligue 1, Rayan Cherki a des chances de quitter l’Olympique Lyonnais lors du prochain mercato estival. Pour prendre la direction d’un grand club européen ?

Rayan Cherki réalise une saison pleine, probablement sa meilleure sous le maillot de son club formateur. Avec 12 buts et 19 passes décisives en 43 matchs toutes compétitions confondues, le joueur de 21 ans a mis tout le monde d’accord au fil des mois. Que ce soit sous les ordres de Pierre Sage ou de Paulo Fonseca, le numéro 18 a toujours été un moteur pour les Gones, qui comptent encore sur le talent de Cherki pour arracher une place en Coupe d’Europe lors de la dernière journée de L1 samedi. Un possible cadeau d’adieu pour Cherki ? Si Alexandre Lacazette va faire ses valises à Lyon, son ami Cherki pourrait en faire de même. Tout simplement parce que l’OL aura besoin de vendre ses meilleurs éléments pour renflouer les caisses, et surtout parce que Lyon est devenu trop petit pour Cherki. Mais alors, dans quel club le Lyonnais va-t-il poursuivre sa carrière ?

« À la place de Rayan Cherki, je coche l'option Premier League »

👀 @FelixRouah : "À la place de Rayan Cherki, je coche l'option Premier League et particulièrement Manchester City." pic.twitter.com/SZ1QvFxUNv — After Foot RMC (@AfterRMC) May 15, 2025

Au PSG, qui le suit depuis longtemps, ou à l’étranger ? Felix Rouah penche plus pour Manchester City. « À la place de Rayan Cherki, je coche l'option Premier League et particulièrement Manchester City. City est en opération reconstruction. Ils ont déjà du monde, mais beaucoup de choses vont se passer pendant le mercato après une saison très compliquée. Cherki a un potentiel énorme. Cette saison, à Lyon, il a utilisé sa technique pour l’équipe, proche de la surface. En Premier League, avec plein de bons joueurs autour de lui, il peut faire super mal aux autres. Dans cette opération reconstruction, je le vois bien s’installer dans ce poste de faux ailier à City », a lancé le journaliste de RMC.

Cherki plutôt au Bayern Munich ?

🇩🇪 @JossGuilavogui : "Je suis étonné que personne n'ait parlé de la Bundesliga pour Cherki. S'il a l'occasion d'aller au Bayern ou au Bayer Leverkusen, ça pourrait être exceptionnel." pic.twitter.com/L20kRAWDYo — After Foot RMC (@AfterRMC) May 15, 2025

Si le City de Pep Guardiola serait une destination de rêve pour Cherki, Josuha Guilavogui estime que le Lyonnais ferait mieux de prendre la direction de la Bundesliga. « Je suis étonné que personne n'ait parlé de la Bundesliga pour Cherki. C’est un championnat qui convient bien aux Français, comme on a pu le voir avec Olise ou Nkunku. S'il a l'occasion d'aller au Bayern ou au Bayer Leverkusen, des équipes avec la possession de balle, ça pourrait être exceptionnel pour lui. Cherki peut jouer en 10 ou sur un côté. Il pourrait bien s’intégrer en Bundesliga avec tous les Français déjà présents au Bayern. C’est un club qui gagne des trophées, qui va loin en Ligue des Champions. Après, Cherki peut aussi viser le Real Madrid ou un top club anglais », a expliqué l’ancien joueur de Saint-Etienne, qui estime donc que Cherki a un très grand avenir devant lui.