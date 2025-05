OL ‍: Rayan Cherki envoyé en Kings League

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Dans un OL pas toujours au top, Rayan Cherki a réalisé la meilleure saison de sa carrière. Elu meilleur dribbleur de Ligue 1, le jeune lyonnais explique sa réussite par son envie de donner du plaisir aux gens. Une sortie qui n'a pas plu à Kevin Diaz.

La saison de l'Olympique Lyonnais risque d'être un échec avec une nouvelle non-qualification en Ligue des champions. Cependant, certains joueurs du club ont passé une bonne année. C'est le cas de Corentin Tolisso, revenu à son meilleur niveau, mais aussi de Rayan Cherki. Le prodige de 21 ans en est à 12 buts et 19 passes décisives toutes compétitions confondues avant le dernier match de championnat contre Angers. Un superbe bilan auquel on peut ajouter un apport technique indéniable dans le collectif rhodanien. Ce jeudi, Cherki a été élu meilleur dribbleur de Ligue 1 par un jury d'anciens joueurs et de journalistes.

Le sérieux de Cherki remis en cause

Une distinction honorifique qui a satisfait le meneur de jeu de l'OL. Elle représente bien son état d'esprit, lui qui a avoué « vouloir donner du plaisir aux gens devant leur télé » au moment de recevoir son trophée. Un détachement jugé sympathique par beaucoup de passionnés de football mais pas par Kevin Diaz. Le consultant de RMC n'apprécie pas cette mentalité qu'il juge contraire aux exigences du haut niveau.

Des dribbleurs, la France en compte des centaines de milliers. Dans nos citys, dans nos clubs amateurs.⁰⁰Ils sont des dizaines, chaque week-end, à éclabousser les stades de Ligue 1 de leur talent.⁰⁰Les trois plus insaisissables, les plus uniques d’entre eux, étaient nommés… pic.twitter.com/2Dhz6aE8hL — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) May 15, 2025

« Pour moi, c’est le discours Eden Hazard « Ouais, le foot c’est du plaisir ». Gars, tu prends 500 bâtons par mois, le foot c’est du plaisir ? Je suis désolé, le foot de très haut niveau ce n’est pas du plaisir d’abord. C’est d’abord un travail. Dans ce travail, en effet, il y a un côté plaisir. Mais, de dire « Moi, je m’en fous de tout ou de plein de choses, je m’en fous des stats. Ce que je veux, c’est donner du plaisir aux gens ». Tu sais quoi, va faire la Kings League, les Harlem Globetrotters ! Tu vas en donner du plaisir », a t-il lâché dans Génération After. Une sévérité qui a choqué son comparse Walid Acherchour, lequel estime que la vision de Cherki n'est pas incompatible avec la recherche de résultats. L'efficacité du joueur lyonnais cette saison lui donne raison.