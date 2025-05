OL ‍: Textor va prendre une décision spectaculaire samedi

John Textor sera à Lyon ce samedi pour la dernière journée de Ligue 1 face à Angers. Le président de l’OL va en profiter pour confirmer certains départs. Notamment, celui de Laurent Prud’homme, directeur général du club.

L’accueil ce samedi à Lyon de John Textor sera à surveiller. Le président de l’OL est sous le feu des critiques depuis plusieurs semaines, suite à une situation financière catastrophique. Cependant l’Américain sera présent dans les tribunes du Parc OL, pour la 34e journée face à Angers. Le septuple champion de France pointe à la septième place du championnat. Après le départ acté d’Alexandre Lacazette en fin de saison, les Rhodaniens veulent bien terminer. Les hommes de Paulo Fonseca doivent impérativement s’imposer pour croire à la Ligue des champions. Sans quoi l’avenir du club s’assombrira. Outre cet impératif sportif, Textor sera également présent pour remanier l’organigramme et acter le départ de Laurent Prud’homme.

