OL ‍: Zéro regret, Gouiri n’est pas du tout nostalgique

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Trop irrégulier ces dernières années, Amine Gouiri s’est bien relancé depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille cet hiver. L’attaquant algérien se sent épanoui et ne regrette absolument pas son échec au sein de son club formateur à Lyon.

Au moment où l’Olympique Lyonnais voit son objectif s’éloigner, les habitués du Groupama Stadium ne peuvent rester indifférents devant les performances d’Amine Gouiri. L’ancien Gone, très en vue depuis sa signature à l’Olympique de Marseille cet hiver, a été l’un des artisans de la qualification des Marseillais pour la Ligue des Champions. De quoi susciter quelques regrets dans le camp rhodanien ? En tout cas, l’international algérien n’est pas du tout nostalgique.

Les souvenirs lyonnais de Gouiri

L’avant-centre de Roberto De Zerbi savoure son aventure dans la cité phocéenne et ne repense absolument pas à l’échec au sein de son club formateur, où une grave blessure au genou avait ralenti sa progression. « Des regrets ou un sentiment d'inachevé à Lyon ? Oui et non, a répondu Amine Gouiri dans un entretien accordé à Free Foot. C'est vrai que j'ai commencé tôt. Ma première apparition en professionnel, c'était à 17 ans. Et je me rappelle cette année-là, j'étais tout le temps avec l'équipe première. C'était difficile de jouer pour un jeune parce qu'il y avait seulement trois changements et 18 joueurs dans le groupe. »

🚨 INTERVIEW DE GOUIRI EN LIGNE



Au micro de @dianamlhm, @aminegouiri 🇩🇿 revient sur son début de carrière mouvementé : ses deux matchs disputés en une seule journée, l'OL, ses idoles, sa signature à l'OM, son retourné face à Brest !



Merci Amine 😍🎙️#TeamOM #OM — Free FOOT (@FreeFoot) May 15, 2025

« Je pense que ça m'a forgé et à la fin de cette saison je me fais les croisés en revenant de l'Euro. Après je me dis que c'est comme ça, c'est le destin, ça faisait partie de mon parcours. Mais oui, bien sûr, en tant que joueur formé à l'OL, on veut tous réussir dans son club formateur. Mais bon après, franchement, je n'ai pas eu de regrets. Je suis très content de mon parcours », a commenté le Marseillais passé par Nice et Rennes après son départ de Lyon.