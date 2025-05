Lacazette prime sur l'Europe, l'OL a tranché

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Samedi soir, l'OL terminera sa saison avec la réception d'Angers. Un match moins séduisant avec les faibles chances de qualification en C1 et les problèmes financiers. Néanmoins, ce sera l'occasion de penser aux figures du club dont Alexandre Lacazette.

Le SCO Angers devait être la dernière étape d'une folle remontée, ce sera sans doute un match inutile pour l'Olympique Lyonnais. Battus par Lens et Monaco lors des deux dernières semaines, les Lyonnais sont 7es et auront besoin d'un miracle pour se qualifier en Ligue des champions. Ils doivent battre les Angevins tout en espérant que Nice, Lille et Strasbourg perdent en même temps. A part une hypothétique qualification en Ligue Europa, l'OL jouera surtout pour finir sa saison sur une bonne note. Malgré les inquiétudes liées à l'avenir financier du club rhodanien, une belle petite fête est prévue samedi soir.

75e anniversaire et dernière de Lacazette

Le 75e anniversaire du club approche à grands pas. Il aura lieu officiellement au cours de l'été mais l'OL arborera un maillot spécial pour la réception d'Angers. En plus, ce match contre le SCO devrait être le dernier pour Alexandre Lacazette avec son club formateur. Le Général va quitter Lyon au prochain mercato estival. Comme le confirme Le Progrès, l'Olympique Lyonnais veut rendre un superbe hommage à son emblématique attaquant.

OL - Angers : un dernier match pour dire au revoir à Alexandre Lacazette, au crépuscule de son beau parcours lyonnais https://t.co/zBn6Ls6LYu — Le Progrès OL (@LeProgresOL) May 13, 2025

« C’est un anniversaire important, et on a fait le constat, comme les médias aussi parfois, que l’on n’avait jamais vraiment bien su dire au revoir à des joueurs arrivés en fin de contrat. On veut remercier Alex pour tout ce qu’il a fait ici depuis plus de vingt ans. Il y aura avant et après le match, un temps fort pour lui », a avoué un membre du club lyonnais au journal rhônalpin. Un grand tifo sur sa carrière rhodanienne est notamment en préparation. Lacazette ne sera pas le seul gone mis à l'honneur. L’ex-coordinateur sportif Guy Genet et l’intendant François Lopez, futurs retraités, seront aussi salués samedi. Espérons pour l'OL que la colère des supporters sur la situation sportive et financière du club ne gâchera pas une fête totalement méritée pour ces trois hommes.