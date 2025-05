OL ‍: Cherki dégoûté, le PSG a perdu son numéro

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré un énorme appel de pied lors de la cérémonie des trophées UNFP, Rayan Cherki a peu de chances de rejoindre le PSG cet été. D’autres clubs prestigieux accélèrent en revanche pour s’offrir le milieu offensif de l’OL.

Auteur d’une saison remarquée avec l’Olympique Lyonnais (12 buts, 19 passes décisives), Rayan Cherki a bien mérité sa place dans l’équipe-type de la saison aux trophées UNFP. Egalement nommé dans la catégorie du meilleur joueur, le milieu offensif de l’OL en a profité pour lancer un bel appel du pied aux dirigeants du Paris Saint-Germain. Sous contrat avec le club rhodanien jusqu’en juin 2026, Rayan Cherki a pourtant peu de chances de rejoindre la capitale cet été. Et pour cause, le compte insider Djamel, toujours bien renseigné sur l’actualité du PSG, affirme que du côté parisien, aucun contact récent n’a été entrepris avec le joueur ni avec son entourage.

🔴🔵 Liverpool et Dortmund s’intéressent de près à Rayan Cherki. Des premiers contacts ont déjà eu lieu avec son entourage.



Côté PSG, aucun échange récent avec le joueur ou son clan. pic.twitter.com/EHFuxflmPT — Djamel 🇵🇸 (@Djaameel_) May 14, 2025

Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et Luis Enrique ont longtemps suivi le dossier Cherki, notamment l’été dernier, mais ils ont cette fois pris la décision de passer leur tour. D’après le compte spécialisé sur X, d’autres cadors européens sont eux décidés à accélérer pour s’offrir le talentueux gaucher de l’Olympique Lyonnais. L’intérêt du Real Madrid a notamment été évoqué ces dernières heures, mais ce sont surtout Liverpool et le Borussia Dortmund qui sont les plus chauds à l’heure actuelle.

Liverpool et Dortmund accélèrent pour Cherki, pas le PSG

« Liverpool et Dortmund s’intéressent de près à Rayan Cherki. Des premiers contacts ont déjà eu lieu avec son entourage » indique Djamel, pour qui tout pourrait donc se jouer entre les Reds et le BVB dans les semaines à venir. Même s’il attendait un appel du PSG qui ne devrait jamais arriver, Rayan Cherki a donc de quoi se consoler avec de très gros clubs européens. Au meneur de jeu de 22 ans de prendre sa décision, alors que son départ de l’OL ne fait plus aucun doute et devrait rapporter entre 20 et 30 millions d’euros au club détenu par John Textor.