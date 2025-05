L'OL fait une grande annonce pour Lacazette

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Présent en conférence de presse en marge de la réception du SCO d'Angers pour la dernière journée de Ligue 1, Paulo Fonseca a livré quelques mots sur Alexandre Lacazette. C'est désormais officiel, le capitaine de l'Olympique Lyonnais ne rempilera pas en fin de saison.

La dernière journée de Ligue 1 a l'apparence d'une utopie pour l'Olympique Lyonnais. En cas de victoire face à Angers et de défaite de tous leurs concurrents (Nice, Lille, Strasbourg), les Gones pourraient accrocher la 4e place et se qualifier pour les tours préliminaires de la prochaine Ligue des champions. Cette dernière de la saison au Groupama Stadium sera aussi et surtout la dernière d'Alexandre Lacazette sous le maillot de son club formateur. C'était dans les tuyaux, et Paulo Fonseca a officialisé la nouvelle.

"Ce sera son dernier match ici"

🗨 « Nous voulons offrir du jeu, de l’enthousiasme aux supporters. Un club comme l’OL doit toujours viser cela. »



🎙 Avant #OLSCO, notre coach Paulo Fonseca évoque la forte affluence attendue pour le dernier match de la saison 🦁



🗞 Le compte-rendu 👉 https://t.co/3eXiy0k0B3 — Olympique Lyonnais (@OL) May 15, 2025

« J’ai discuté avec Alex aujourd’hui. C’est vrai, ce sera son dernier match ici. Ce sera une motivation supplémentaire pour l’équipe. Il a fait des choses magnifiques pour ce club. C’est un grand professionnel, j’ai adoré travailler avec lui. On doit faire un grand match pour lui, il mérite une belle sortie », a expliqué Paulo Fonseca. L'entraineur portugais de l'Olympique Lyonnais, toujours suspendu de banc en Ligue 1, a tenu à rendre hommage à celui qui a indéniablement marqué l'histoire récente de l'Olympique Lyonnais.

Pour rappel, hormis un passage de cinq saisons à Arsenal entre 2017 et 2022, Alexandre Lacazette a toujours porté maillot de l'Olympique Lyonnais. De ses 12 ans à ses 26 ans, puis depuis son retour dans le Rhône en 2022. Arrivé à la fin de son contrat et à l'approche de ses 34 ans, l'attaquant auteur de 199 buts en 390 matchs avec l'OL laissera une empreinte indélébile.