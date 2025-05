L'OL va très bien, l'OM est prévenu au mercato

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL devra faire de belles opérations cet été sur le marché des transferts, alors que le club rhodanien fait face à des graves problèmes financiers. Un joueur plait particulièrement en Turquie.

A Lyon, cette fin de saison est bien chaotique. Sauf miracle, le club rhodanien ne participera pas à la prochaine Ligue des champions. L'OL disputera un dernier match de Ligue 1 face au SCO d'Angers ce samedi soir pour finir en beauté. Ensuite, le club repassera devant la DNCG et l'inquiétude est énorme. Mais si John Textor parvient à sauver le club financièrement, comme il l'a assure à chaque prise de parole, alors les Gones devront se montrer particulièrement intelligents lors de la prochaine fenêtre de marché des transferts. Et l'Olympique Lyonnais pourrait faire une très belle opération en Turquie du côté de Fenerbahce.

L'OL va devoir se méfier de l'OM au mercato

Selon les informations d'Ekrem Konur, l'OL est en effet très intéressé par le profil d'İsmail Yüksek. Le milieu défensif de Fenerbahce est ouvert à une nouvelle aventure et cette dernière pourrait bien avoir lieu en Ligue 1. En fin de contrat en juin 2027, l'international turc est estimé entre 12 et 15 millions d'euros par le club d'Istanbul. L'hiver dernier, toujours d'après la même source, les Rhodaniens avaient déjà tenté de recruter Yüksek en faisant une offre de 8 millions d'euros à Fenerbahce. A noter que dans ce dossier, l'OL doit faire face à la concurrence féroce de... l'OM. Les Phocéens seront de leur côté bien plus fournis financièrement que les Gones. De plus, les Olympiens participeront eux avec certitude à la prochaine Ligue des champions. İsmail Yüksek connait bien cette compétition pour l'avoir déjà jouée, notamment cette saison lors des tours de qualification. Son expérience du plus haut niveau est donc très prisée par les deux formations françaises.