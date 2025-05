OL ‍: Rudi Garcia règle un vieux compte avec Lyon

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Tandis que l'Olympique Lyonnais se débat dans une énorme crise financière, Rudi Garcia sait que son passage sur le banc de l'OL lui vaut encore des critiques. Mais le sélectionneur belge pense qu'il était sur un siège éjectable pour une raison très précise.

Nommé entraîneur de l'OL à l'automne 2019 en remplacement de Sylvinho, que Juninho avait fait venir avec lui du Brésil, Rudi Garcia a été celui qui a ramené l'Olympique Lyonnais sur la scène européenne avec la fameuse qualification pour le final 8 de la Ligue des Champions et notamment un exploit face à la Juventus et à Manchester City. Cependant, le 24 mai 2021, au lendemain du dernier match de la saison, l'OL et Rudi Garcia annonçaient un divorce à l'amiable, l'entraîneur français étant régulièrement dans le collimateur des supporters lyonnais. Même si avec quatre ans de recul, cela doit donner le vertige aux fans de l'OL, Rudi Garcia regrette toujours que son passage à Lyon n'ait pas duré plus longtemps. Et il en veut toujours à Juninho à qui il reproche d'avoir voulu lui piquer sa place.

L'OL, un vrai regret pour Rudi Garcia

Dans une très longue interview accordée au Parisien, Rudi Garcia répond à des questions de différentes personnalités. Et c'est Claude Fichaux, son fidèle adjoint, l'interroge sur cette réputation qui lui colle à la peau de ne pas rester très longtemps à son poste. « Dans la plupart des clubs où je suis passé, je suis resté en poste plusieurs saisons. Avec des résultats. À Lille, j’ai été champion au bout de la troisième. À la Roma, je finis 2e deux années d‘affilée. À Marseille, j’ai été finaliste la Ligue Europa près de dix-huit mois après mon arrivée. Lyon, j’aurais voulu y demeurer toute ma carrière, mais ce n’était plus possible dans une ambiance viciée avec un directeur sportif qui voulait mon poste (Juninho). Donc, on me fait un faux procès. Avec un minimum d‘objectivité, cette réputation ne résiste pas aux faits. Que dire de plus ? », a fait remarquer l'actuel sélectionneur de l'équipe de Belgique.