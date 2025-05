OL ‍: Textor le jure, l’argent va couler à flots

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL est à un carrefour dangereux de son histoire, et les résultats sportifs passent même au second plan par rapport à la gestion de John Textor qui interpellent, tant les promesses et les actes ne collent pas.

Sportivement, l’Olympique Lyonnais a raté son objectif de fin de saison puisqu’il faudrait un miracle comme l’histoire du football n’en a quasiment jamais connu pour voir le club rhodanien aller chercher une place de quatrième de Ligue 1 à l’issue de la dernière journée de samedi. Les deux défaites contre Lens et Monaco ont chamboulé les ambitions lyonnaises, et donnent forcément un goût amer à ces ultimes rencontres de la saison. Mais un autre match se joue dans les coulisses du football français, et il est là aussi très loin d’être gagné. Face aux instances, le propriétaire John Textor va devoir se montrer convaincant, et pas qu’avec de belles paroles pour éclaircir la situation économique de l’OL, et assurer qu’il a les revenus et l’argent en banque pour continuer à vivre avec ce train de vie. Sinon, la relégation en Ligue 2, déjà prononcée à titre conservatoire, pourrait être confirmée.

Le verdict fin mai ?!

Dans un timing loin d’être anodin, alors que l’OL peut être reçu dès la fin du mois de mai par la DNCG, Eagle a dévoilé les résultats financiers des trois premiers trimestres de la saison. Pas forcément l’indicateur le plus parlant car les résultats définitifs n’ont pas eu lieu, ni les premiers transferts. Mais les chiffres sont là, et ils ne sont pas bons puisque l’OL a perdu 70 millions d’euros dans son total de produits d’activités, en raison d’une balance des transferts moins favorable et de la baisse des droits télé. Cela malgré une billetterie en augmentation et un retour en Coupe d'Europe par rapport à l'an dernier.

La première édition du Trophée du Meilleur Dribbleur de @Ligue1 a rendu son verdict.



Félicitations à @rayan_cherki, quelle fierté !🔴🔵



Une récompense remise par @hazardeden10 pic.twitter.com/9FQivNdkWQ — Olympique Lyonnais (@OL) May 15, 2025

Malgré cela, Eagle et son dirigeant John Textor affichent leur optimisme habituel en expliquant que les deux rentrées d’argent promises de longue date allaient arriver pendant ce mois de mai. « Les initiatives stratégiques précédemment annoncées par Eagle Football Holdings (EFH) progressent et devraient apporter un soutien supplémentaire à Eagle Football Group (ex OL-Groupe). EFH est désormais dans la phase finale du processus de vente/plan stratégique concernant sa participation dans Crystal Palace FC. EFH prévoit également de déposer sa déclaration d’enregistrement confidentielle relative à son introduction en Bourse prévue auprès de la SEC au cours du mois de mai 2025 », a lancé la société de « JT », qui avance une nouvelle fois cet argument qui permettrait d’injecter de l’argent frais dans les comptes. Voilà quasiment un an que John Textor en parle, et le mois de mai ne compte plus que deux semaines… Les supporters lyonnais espèrent tout de même que l’Américain possède un plan B.