OL ‍: Textor ruine les supporters pour passer la DNCG

Par Corentin Facy

L’Olympique Lyonnais a dévoilé une collection de maillots spéciaux pour célébrer ses 75 ans. Les prix pratiqués par le club rhodanien pour cette collection qui sortira samedi matin laissent toutefois perplexe.

A l’occasion du 75e anniversaire de l’Olympique Lyonnais, le club rhodanien et Adidas ont dévoilé une collection inédite en milieu de semaine. Les ventes vont démarrer ce samedi matin en boutique et sur internet mais les prix dévoilés par l’OL sur son site officiel ont fait tiquer bon nombre de supporters. Pour s’offrir le maillot 75 ans sans sponsor et une écharpe spéciale, il faudra débourser la coquette somme de 130 euros tandis que pour un maillot collector avec sponsor et un flocage, c’est 150 euros qu’il faudra sortir de sa poche.

[#BoutiqueOL] La collection anniversaire 75 ans qui sortira Samedi 9h (Boutique en ligne & OL store) a été dévoilée.



Textor compte peut être sur nous pour passer la DNCG 🤔#TeamOL pic.twitter.com/DfTg9zRknc — Social Gones (@SocialGones) May 16, 2025

Enfin, l’OL propose un troisième choix nommé « Coffret Collector », avec un maillot 75 ans sans sponsor, un fanion, une écharpe, un porte clé et une carte dédicacée de Rayan Cherki… pour 250 euros. Des tarifs colossaux qui font dire avec ironie au compte spécialisé Social Gones que John Textor mise tout sur cette vente spéciale auprès des supporters pour passer la DNCG sans encombre cet été. « La collection anniversaire 75 ans qui sortira samedi à 9h (Boutique en ligne & OL store) a été dévoilée. Textor compte peut être sur nous pour passer la DNCG » a publié le compte, qui n’est pas le seul à être surpris par les tarifs dévoilés par l’Olympique Lyonnais.

Une collection spéciale au prix délirant

« Franchement c'est top ! En vrai je m'attendais à 170€ la maillot, donc ça va en vrai ! ... Vraiment ils nous prennent pour des pigeons…» soupire un supporter avec ironie. Un autre surenchérit. « 130 sans flocage ? Ce sont des malades sérieux » peste-t-il. Ce n’est donc visiblement pas avec cette opération marketing que John Textor va regagner le coeur des supporters de l’OL, et cela alors que la communauté lyonnaise avait pourtant apprécié le principe du maillot collector des 75 ans… avant de connaître son prix bien trop élevé aux yeux de la majorité des supporters lyonnais.