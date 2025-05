L'OL veut désamorcer une bombe anti-Textor

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La colère est désormais énorme contre les dirigeants de l'Olympique Lyonnais et notamment John Textor. Afin que le dernier match de la saison se passe bien, l'OL va faire des efforts.

Paulo Fonseca et son équipe ont encore une infime chance de se qualifier pour la Ligue des champions, et du côté de Lyon on ne veut pas abdiquer, même si l'on sait que battre Angers samedi soir au Groupama Stadium ne sera probablement pas suffisant. Au moment où l'OL célèbrera aussi le dernier match d'Alexandre Lacazette sous le maillot de son club formateur, les dirigeants rhodaniens craignent une fronde venue des tribunes. On l'a compris à Monaco, John Textor est quasiment persona non grata, le propriétaire de l'Olympique Lyonnais étant hué par ses propres supporters. Pour la dernière rencontre de la saison à domicile, les tribunes lyonnaises seront donc observées de près, et du côté des responsables de l'OL on souhaite tout de même pacifier tant que faire se peut le comportement des supporters.

L'OL craint une tempête au Groupama Stadium

C'est pour cela que, selon Le Progrès, l'Olympique Lyonnais a prévu de faire passer un message à ses fans pour les remercier d'avoir soutenu le club durant une saison qui pourrait se terminer de manière dramatique devant la DNCG. « Cette soirée de samedi, malgré les tensions autour de John Textor, voire de Paulo Fonseca, doit pouvoir transmettre quelque chose d’important auprès du public. L’OL voudra aussi remercier ses supporters, même si certains sont assez remontés actuellement et pourraient le faire savoir samedi, d’avoir été au soutien de l’équipe, toute la saison », explique le quotidien régional. Si l'on se fie aux réseaux sociaux, ce message risque d'être peu entendu, les supporters, qu'ils soient Ultras ou pas, étant à bout de nerfs et tiennent à le faire comprendre à John Textor directement.