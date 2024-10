Disparition inquiétante à l’OL, Pierre Sage plaide coupable

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Prêté avec option d’achat par le Stade Rennais, Warmed Omari ne parvient pas à se relancer avec l’Olympique Lyonnais. Le défenseur central n’a toujours pas fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Et ses difficultés n’ont rien à voir avec une blessure.

Parmi les recrues de l’Olympique Lyonnais, l’une d’entre elles passe totalement inaperçue. Et pour cause, Warmed Omari attend toujours de faire ses débuts avec le club rhodanien. Le défenseur central, qui a fait l’objet d’un prêt payant à 500 000 euros, assorti d’une option d’achat à 10 millions d’euros, passe son temps sur le banc des remplaçants. Du moins lorsque Pierre Sage lui fait une place dans le groupe. Ce qui n’a pas toujours été le cas. L’ancien joueur du Stade Rennais serait-il diminué par un pépin physique méconnu ? Pas du tout.

Sage ne garantit rien

L’international comorien dispute bien les matchs de sa sélection. En réalité, le renfort estival est tout simplement victime des choix de son entraîneur. Pierre Sage croit toujours en son potentiel. Mais pour le moment, Warmed Omari est jugé trop loin de son meilleur niveau pour exister dans les rotations. « Il n'a toujours pas mis les pieds sur les terrains pour avoir du temps de jeu », a commenté le coach de l’Olympique Lyonnais, pas certain d’aligner Clinton Mata après son retour de blessure, et privé de Duje Caleta-Car suspendu pour le déplacement au Havre dimanche.

🗨 « On maintient la joie, le jeu et l'énergie qui découlent du match face à Strasbourg »



🎙 Avant #HACOL, notre coach s'exprime sur ce qui a été selon lui le déclic du début de saison 💥



🗞 Le replay de sa conférence de presse sur @OLPLAY_Officiel 👉 https://t.co/g1AhuxR958 — Olympique Lyonnais (@OL) October 19, 2024

Une opportunité en or pour Warmed Omari ? « Ça peut être une bonne occasion pour lui effectivement, a confirmé Pierre Sage. Il lui manquait ma décision et une opportunité. La deuxième chose est présente aujourd'hui, on verra quel sera mon choix dimanche. J'attends de lui qu'il redevienne celui qu'il était en équipe de France Espoirs. On l'a fait venir avec cette idée et cet objectif-là. Sa dernière saison était difficile, mais il compte 75 matchs de Ligue 1 tout de même, donc il a le niveau. C'est une problématique de confiance à l'instant T. » En cas de nouvelle déception, l’ex-Bleuet risque d’accuser le coup.