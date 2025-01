Deux joueurs sauvent l'OL d'un fiasco total

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a frôlé la correctionnelle samedi soir contre Montpellier en s’imposant malgré une prestation inachevée. Pierre Sage peut remercier Alexandre Lacazette et Lucas Perri, deux joueurs qui ont porté les Gones.

En forme avant la trêve hivernale, l’Olympique Lyonnais ne s’attendait certainement pas à galérer de la sorte contre Montpellier, lanterne rouge de la Ligue 1, ce samedi soir pour son premier match de l’année 2025. Malmenés, les joueurs de Pierre Sage ont frôlé la correctionnelle à plusieurs reprises, que ce soit avec la barre de Jordan Ferri au bout de deux minutes ou encore avec le but refusé à l’ancien Lyonnais pour une faute au préalable sur Malick Fofana. Les Gones l’ont finalement emporté grâce à un but gag dans le temps additionnel et les trois points sont là, mais ce sera bien le seul motif de satisfaction pour le staff de l’Olympique Lyonnais ou presque. Deux joueurs sont tout de même sortis du lot durant ce match laborieux, comme le souligne L’Equipe dans son édition du jour.

L'OL l'avoue, « ce n’est pas une victoire méritée » https://t.co/fe2kYUMJFt — Foot01.com (@Foot01_com) January 4, 2025

Le quotidien national a tiré à vue sur les joueurs de l’OL en donnant moins de la moyenne à tous les joueurs, sauf à Alexandre Lacazette et à Lucas Perri. Le gardien brésilien et le capitaine lyonnais ont clairement été les deux seuls joueurs à leur réel niveau samedi soir au Groupama Stadium. « Si l'OL n'a pas été mené par la lanterne rouge de L1 à la mi-temps, il le doit à son gardien » détaille Hugo Guillemet, qui souligne la performance XXL de Lucas Perri face au MHSC. « Vigilant pour boucher l'angle à Al-Tamari (3e), le Brésilien a sorti une parade somptueuse sur le corner qui a suivi, pour écarter une tête d’Omeragic » écrit notamment le journaliste, par ailleurs très élogieux envers Alexandre Lacazette.

Lacazette et Lucas Perri sortent du lot

« Le capitaine lyonnais a livré un match immense dans l'engagement, malgré l'état léthargique de ses coéquipiers. Auteur d'un travail énorme dos au jeu pour mettre Nuamah en position de frappe (40e), il a déclenché l'action du but libérateur » souligne L’Equipe, qui a attribué la note de 7/10 au gardien brésilien et au buteur français. Deux joueurs sur lesquels Pierre Sage devra s’appuyer lors des prochaines échéances alors que le coach lyonnais a détesté ce qu’il a vu ce samedi au Groupama Stadium. « On a fait beaucoup de choses à l’envers aujourd’hui. On ne peut pas se permettre d’être ambitieux et d’afficher une si faible qualité de jeu. Donc il va falloir revoir ce match pour comprendre ce qui a bloqué dans notre jeu » a notamment pesté l’entraîneur de 45 ans après la victoire d’un OL qui devra faire beaucoup mieux dans les semaines à venir pour nourrir de grandes ambitions.