L1 ‍: Un but gag pour un miracle, l'OL écœure Montpellier ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 16e journée

Groupama Stadium

OL-Montpellier 1-0

But : CSC de Fayad (90e+1)

Fortement bousculé par Montpellier, l'OL a attendu les arrêts de jeu et un but gag pour l'emporter 1-0.

Pour débuter 2025, Montpellier ressemblait à un beau cadeau pour l'OL. Dernier de Ligue 1 et pire défense, le MHSC venait de se faire humilier au Puy 4-0 en coupe de France. Cependant, les Gones riaient peu dans ce match. Conquérant dans le jeu et dans l'état d'esprit, Montpellier se créait les meilleures situations en première période. Ferri trouvait la barre après 2 minutes. Sur le corner suivant, Perri devait sauver une tête dangereuse. Lyon était plus stérile que son adversaire mais Nuamah était proche de marquer avant le repos. Sa frappe enroulée fuyait de peu le cadre.

Après la pause, les hommes de Pierre Sage augmentaient l'intensité offensive mais Lacazette butait sur Lecomte. L'OL passait ensuite tout près de la catastrophe quand Ferri trompait Perri. Cependant, la VAR et l'arbitre annulaient le but pour une faute de l'ancien lyonnais sur Fofana. Lyon subissait encore plus ensuite. Fayad seul dans la surface ratait inexplicablement sa frappe. Puis, Khazri sollicitait Perri d'un coup-franc vicieux. Sage faisait entrer Cherki, Tolisso et Mikautadze pour aller chercher la victoire. Le champion du monde 2018 était décisif dans les derniers instants, provoquant le but contre son camp improbable de Fayad, lequel taclait le ballon dans son propre but.

L'OL remporte un succès difficile mais précieux dans sa quête d'Europe. 5es, les Lyonnais rejoignent Lille au classement. Montpellier reste dernier mais sa défaite lui donne de bonnes bases pour les prochains matchs.