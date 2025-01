Des supporters de l'OL font encore scandale à Saint-Etienne

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Des supporters lyonnais ont décidé de se faire salement remarquer du côté de Geoffroy-Guichard, histoire de mal finir une semaine durant laquelle certains d'entre eux ont déjà été pointés du doigt.

Les dirigeants de l'Olympique Lyonnais ont regretté cette semaine le comportement de certains de leurs supporters après la défaite de l'équipe de Pierre Sage en Coupe de France, mais visiblement le message passe mal. Même si certains voudront mettre cela sur une concurrence exacerbée avec le voisin stéphanois, et pour la deuxième fois en quelques mois, des Ultras lyonnais sont venus taguer des installations de l'AS Saint-Etienne autour de Geoffroy-Guichard. Selon le site spécialisé Tribune-stephanoise.com, et tout comme en octobre dernier, ces membres de la BSN69 (Ndlr : Brigatta Six Nueve) s'en sont pris au gardien de but des Verts, Gautier Larsonneur, mais aussi à l'ensemble de l'ASSE en inscrivant un « Mort aux Verts » sur le logo géant du club installé devant le stade stéphanois.

Le stade Geoffroy-Guichard et la boutique ont encore été victimes de vandalisme. #ASSE pic.twitter.com/wspc8tWpEX — TRIBUNE STÉPHANOISE (@TRIBUNESTE42100) January 19, 2025

A quelques heures du match entre l'ASSE et le FC Nantes, et un accueil très costaud pour Anthony Lopes, nouveau gardien de but des Canaris et évidemment ancien portier emblématique de l'Olympique Lyonnais, quelques Ultras de l'Olympique Lyonnais ont donc récidivé ce dimanche dans le Forez afin d'exciter un peu plus la rivalité entre Sainté et l'OL. Pour l'instant, aucun des deux clubs n'a réagi à ces messages d'insultes tagués à quelques mètres du Chaudron, alors que les supporters stéphanois ont été interdits de déplacement au Groupama Stadium lors du match aller en Ligue 1 le 10 novembre dernier. Pour mémoire, le match retour à Geoffroy-Guichard est prévu le 20 avril prochain.