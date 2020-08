De l’OM à l’OL, Rudi Garcia s’excuse auprès des supporters

Dans : OL.

Passé d'entraineur de l'OM à l'OL, Rudi Garcia a scotché tout le monde en début de saison. Il s'en explique.

Cela restera comme la sensation du début de saison. Sylvinho très rapidement viré après une mauvaise entame, l’Olympique Lyonnais a confié le rôle d’entraineur à Rudi Garcia, qui venait de passer trois saisons à l’OM, avec une fin de règne très délicate, pour ne pas dire insurrectionnelle. Son passage chez l’ennemi a donc beaucoup surpris à Marseille, et a fortement déplu à Lyon. L’accueil a été glacial, et Rudi Garcia avoue, ce jeudi dans les colonnes du Parisien, qu’il en a été surpris. Notamment par l’ampleur de l’antagonisme entre les deux clubs.

« Le foot déchaîne les passions. J'avais bien conscience de l'antagonisme qui pouvait exister entre l'OL et l'OM. Mais en toute sincérité, je n'avais pas imaginé pareil scénario. Mon arrivée à Lyon a déplu aux supporters des deux clubs. Ce qui m'est reproché, c'est quoi? De venir de Marseille… D'accord, j'ai pu en froisser certains et j'en suis désolé, mais je défendais mes couleurs. Je l'ai fait partout où je suis passé dans le respect des adversaires. Je continue aujourd’hui », a souligné l’entraîneur français, qui assure qu’il joue simplement la carte du club qu’il entraine, sans en rajouter. Par contre, Rudi Garcia n’hésite pas à le faire savoir, les attaques vont parfois trop loin.

« Je ne vais pas faire le vieux combattant, mais le monde médiatique actuel est très particulier. Il faut s'adapter aux nouvelles générations, qui n'ont plus qu'une main parce que l'autre est prise par leur téléphone. Il y a beaucoup de dérives avec les réseaux sociaux. Des choses peuvent être blessantes pour la famille. Moi, j'ai le cuir épais. Je donne de mon sang et de ma sueur, je travaille corps et âme, avec les joueurs, le staff et les dirigeants, pour avoir des résultats. Il n'y a que comme ça que tout le monde sera content », a confié le coach lyonnais, pour qui il ne fait aucun doute que les victoires font oublier les critiques. Même si ces dernières ont tendance à revenir rapidement ces derniers temps.