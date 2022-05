Daniel Riolo ridiculise le Brest Project de l’OL

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Depuis la victoire contre l’OM dimanche soir, l’OL rêve de nouveau d’un avenir européen avec une potentielle qualification en Conférence League.

Fort de son succès contre Marseille au Vélodrome dimanche, l’Olympique Lyonnais s’est relancé dans la course à la cinquième place. En effet, l’équipe de Peter Bosz ne compte plus que cinq points de retard sur l’OGC Nice à trois journées de la fin, ce qui permet d’entretenir l’espoir d’une qualification européenne à la fin de saison, chose dont les supporters ne pensaient plus vraiment il y a deux semaines. Un vent d’optimisme souffle subitement à Lyon, dont le projet est de faire de la place aux jeunes formés au club, un message que Peter Bosz a bien saisi en titularisant Lukeba, Gusto ou encore Barcola au Vélodrome contre Marseille dimanche. Cela étant, cette nouvelle dynamique n’emballe pas vraiment Daniel Riolo, lequel s’est gentiment moqué de l’Olympique Lyonnais sur l’antenne de l’After Foot.

Daniel Riolo se moque du projet de l'OL

« On parle de Lyon ou on parle de Brest ? Même s’ils vont en Conférence League, toute leur saison est un échec ! La saison est déjà ratée pour l’OL. On en est à rêver de la C4, rêver que ce ne soit que des gamins de Lyon qui jouent car ça va être le sujet à venir des prochains jours, on va voir des papiers sur les joueurs formés à l’OL où l’objectif va être de faire une équipe avec Caqueret, Lukeba, Cherki, Gusto, Barcola… Très bien… Mais dans ces cas-là, on enlève un ou deux anneaux au stade, on fait un petit stade de 25.000 places, on réduit le budget de 100 millions d’euros et on dit qu’on fait un nouvel OL mais il faut nous prévenir. Et moi qui est le plus exigeant de tous, il faudra m’expliquer ce que l’on cherche à faire et ce que l’on vise à Lyon. Si c’est ça le nouveau projet, pas de problème mais cela me parait un peu étriqué pour l’OL » a lancé le journaliste de RMC, lequel ne partage visiblement pas l’emballement des supporters de l’Olympique Lyonnais durant cette fin de saison, malgré les victoires contre Montpellier puis Marseille.