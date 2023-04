Coup de chaud à Lyon, l'OL joue son avenir face à Nantes

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL affronte ce mercredi soir le FC Nantes en demi-finale de la Coupe de France. Une rencontre on ne peut plus importante dans la saison des Gones.

Si les hommes de Laurent Blanc sortent d'une belle victoire face au PSG en Ligue 1 au Parc des Princes, leur saison reste bien galère en championnat. Le dernier espoir de terminer européen reste la Coupe de France. L'OL se déplace ce mercredi soir sur la pelouse du FC Nantes pour une place au Stade de France. Si Lyon n'avait rien à perdre face au Paris Saint-Germain, ce sera totalement l'inverse contre les Canaris. Pour certains observateurs, l'OL joue tout simplement son avenir, alors que le gain de la Coupe de France parait presque vital pour un club rhodanien pas au niveau de ses ambitions depuis de nombreux mois maintenant. C'est en tout cas l'avis de Sidney Govou.

Govou met les joueurs de l'OL face à leurs responsabilités

Lors de quelques mots échangés avec Le Parisien, le consultant n'a pas manqué de donner son ressenti sur cette rencontre de Coupe de France entre Nantes et l'OL et de l'importance qu'elle a. « L’une des qualités de la jeunesse, c’est l’insouciance. Ainsi, je ne pense pas qu’ils soient écrasés par la pression, d’autant que c’est une génération décomplexée. Le bémol peut être de ne pas avoir le recul nécessaire permettant de prendre la mesure de l’importance du match. On n’imagine pas les répercussions que peut avoir cette rencontre pour l’avenir de l’OL pour la saison prochaine et même celles d’après. En cas d’échec, cela ferait la troisième fois sur les quatre dernières années que l’OL ne jouerait pas l’Europe. Pour le modèle économique du club, c’est impossible. Je l’ai déjà dit, je le répète, Lyon n’attire plus les joueurs qu’il attirait avant et seule la Coupe d’Europe peut leur permettre d’avoir une certaine attractivité », a notamment prévenu Sidney Govou, qui sait que le destin de l'OL ne tient plus qu'à un fil. Aux joueurs rhodaniens de désormais répondre présents, sous peine de mettre leur club dans une situation bien périlleuse avant un été qui pourrait aussi voir quelques têtes tomber.