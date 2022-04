Contrat à vie pour Anthony Lopes à Lyon ?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Le gardien de but international portugais de l'Olympique Lyonnais réalise une saison plutôt réussie, même s'il n'est pas aidé par sa défense. L'idée d'un départ d'Anthony Lopes n'est pas dans l'air.

Présent dans l’effectif de l’Olympique Lyonnais, puisqu’il a pris sa première licence en 2006 alors qu’il n’avait que 16 ans, Anthony Lopes est encore lié jusqu’en 2023 avec l’OL et une prolongation de son contrat est déjà dans l’air, le portier de 31 ans ayant encore quelques belles saisons devant lui. Pourtant, sa carrière a failli prendre un virage important en 2021, puisqu’à peine nommé entraîneur de Lyon, Peter Bosz avait demandé à Juninho de faire venir André Onana, le gardien de but de l’Ajax Amsterdam arrivant en fin de contrat. Les négociations avaient bien commencé, mais finalement le dossier a traîné et l’Inter a finalement raflé la mise. On ne sait pas si cette possible signature d’un concurrent avait aussi pour but de motiver Anthony Lopes, qui sortait d’une saison mitigée, mais en tout cas le gardien international portugais est revenu avec une énorme motivation et cela s’est vu. Alors que Lyon a affiché des lacunes défensives, Lopes a tenu la baraque quand cela allait mal. Au point que l’on voit mal comment l’OL pourrait justifier le fait de lui mettre un concurrent dans les jambes.

Anthony Lopes, c'est 100% Olympique Lyonnais

Anthony Lopes disputera ce soir son 74ème match de coupe d’Europe avec l’OL.



Vétéran. pic.twitter.com/bD3aRHl9ZS — Data OL (@OL_Data) April 7, 2022

De son côté, Anthony Lopes n’a nullement le souhait de partir, d’autant plus que le retour de Rémy Vercoutre comme entraîneurs des gardiens de but lui a apporté un vrai plus. Conscient d’être un cas à part en ayant fait toute sa carrière à l’Olympique Lyonnais, Lopes a très envie que cela dure. « Si j’ai conscience que ma longévité et fidélité à l’OL est atypique dans le foot moderne ? Oui, car je sais que c’est très compliqué de pouvoir durer au très haut niveau dans un même club. J’ai cette chance de pouvoir le faire et surtout de pouvoir jouer dans le club de la ville dans laquelle j’ai grandi. Je suis quelqu’un de très fidèle et je suis dans un club que j’aime. Je suis toujours supporter de l’Olympique Lyonnais aujourd’hui. J’espère que je fais partie des personnes qui incarnent les valeurs du club lorsqu’on pense à l’Olympique Lyonnais et à l’effectif », explique, sur le site de la Ligue 1, le gardien de but qui devrait participer au prochain Mondial au Qatar avec le Portugal.