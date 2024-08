Conquérant et motivé, il repousse son départ de l'OL

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Considéré comme un joueur à vendre au plus vite à l'OL, Maxence Caqueret reste un taulier de Pierre Sage. Le milieu enchaîne les matchs de préparation avec une motivation quasi intacte.

Peu à peu, l'équipe lyonnaise se règle et son collectif devient vraiment huilé. Si les premiers matchs de préparation n'ont pas été très convaincants, ce fut bien meilleur samedi à Berlin. L'OL a corrigé l'Union Berlin 4-0 avec un onze de plus en plus simple à définir. Parmi les titulaires incontournables cet été comme en Ligue 1, on retrouve Maxence Caqueret. Le milieu lyonnais n'a pratiquement pas raté un seul match amical. Logique au vu de son statut ces dernières saisons mais beaucoup moins quand on sait qu'il est l'un des joueurs les plus menacés d'un départ au mercato.

Caqueret se sent bien à l'OL

Cependant, sa vente ne semble pas écrite au vu du scénario de l'été. A part un intérêt du Bayer Leverkusen, l'OL a été laissé tranquille par les autres clubs pour Maxence Caqueret. Tout semble se dérouler comme si le milieu lyonnais s'apprêtait à rester dans le Rhône. Une impression confirmée samedi soir à l'issue du match de Berlin. Caqueret était focalisé sur sa forme à l'OL et sur ses sensations en vue de la prochaine saison.

« Je me suis plutôt bien senti à l’image de mon équipe, je pense que j’ai eu un début de match un peu mou, on va dire, et j’ai pris de l’ampleur au fur et à mesure du match. Le brassard, c’est qu’un plus, quand Corentin est rentré, il a repris son brassard, donc c’est bien », a notamment confié à OL Play celui qui a été capitaine de l'OL pendant une partie du match. Les supporters lyonnais ne se plaindraient pas à l'idée de voir Caqueret rempiler à l'OL. Ce ne serait pas la même chose pour John Textor et surtout pour le comptable lyonnais.