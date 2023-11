Coach de l'OL, le rêve émouvant de Bergougnoux

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Entraîneur de Thonon-Evian en National 2, Bryan Bergougnoux s'est récemment vu diagnostiquer un cancer de la parotide. Mais, à 40 ans, pas question pour lui de baisser les bras surtout que revenir à l'OL est dans un coin de sa tête.

Voilà un nom que les nostalgiques du grand OL des années 2000 ne peuvent avoir oublié : Bryan Bergougnoux. Lyonnais de naissance, il est sorti du centre de formation en 2001 mais il n'a jamais su se faire une place à l'OL. La forte concurrence en attaque l'a poussé à s'exiler du côté de Toulouse par la suite. Il a souvent regretté de ne pas avoir percé dans son club de cœur même si depuis il a d'autres préoccupations. Professionnelles d'abord puisqu'il entraîne le Thonon-Evian (ex-Evian Thonon Gaillard) en N2 mais surtout personnelles. En effet, on lui a récemment diagnostiqué un cancer de la parotide à 40 ans. Il s'est confié à l'Equipe ce week-end sur sa maladie.

Avec Thonon-Evian ou l'OL, Bergougnoux rêve du monde pro

Ayant déjà subi une ablation de glande salivaire et étant paralysé au visage, Bergougnoux se dit prêt au combat. Les prochains résultats pourraient l'amener à faire de la radiothérapie ou de la chimiothérapie. Une épreuve difficile qu'il surmonte avec sa passion, le football. Ses problèmes de santé ne l'empêchent pas d'entraîner Thonon-Evian depuis 2021. Le club est passé de la Régional 2 au National 2 et Bergougnoux se veut encore ambitieux à l'avenir. Il rêve d'entraîner en professionnel, que ce soit à Evian ou ailleurs comme à l'OL. Revenir entraîner son club formateur est un rêve qu'il ne peut nier même si Evian est sa priorité.

🙏 Ancien milieu offensif formé à l’Olympique lyonnais passé notamment par Toulouse, Bryan Bergougnoux, 40 ans, lutte contre un cancer de la parotide. Un combat de tous les jours qu'il raconte dans L'Équipe https://t.co/48cgK9lwnQ — RMC Sport (@RMCsport) November 5, 2023

« Je crois que si je disais non, on verrait mon nez s'allonger. Pour l'instant, ce n'est pas du tout l'objectif à court terme. Il faut faire ses preuves, être prêt quand on y va. Mais oui, c'est un de mes objectifs, c'est aussi pour ça que je l'ai fait. Pour être honnête, c'est un peu le rêve ultime. Il y en a qui veulent coacher le Real, le Barça : je ne dirais pas non non plus (rires), mais moi, mon rêve, c'est de coacher l'Olympique Lyonnais. Peut-être que je ne le réaliserai jamais, mais je l'ai dans un coin de la tête. Autant, en tant que joueur, j'ai voulu brûler les étapes, aller très vite, autant en tant que coach, je veux m'inscrire en bâtisseur. Partir de Régional 2 et aller jusqu'au monde professionnel avec Thonon-Évian, ce serait une immense fierté », a t-il confié à l'Equipe. Revenir à Lyon pour entraîner l'OL, c'est tout le mal que l'on peut souhaiter à Bryan Bergougnoux à l'avenir.