Ciblé par l'OL, il négocie avec Nantes

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Présent au FC Nantes depuis 2019, Moses Simon est désormais un visage bien connu de la Ligue 1. Le Nigérian est pisté par plusieurs équipes françaises, notamment l'Olympique Lyonnais.

Auteur de 3 buts ainsi que de 4 passes décisives, Moses Simon est comme souvent l'élément offensif le plus important du FC Nantes. L'ancien attaquant de La Gantoise arrive en fin de contrat en juin prochain. Il est ainsi libre de pouvoir négocier avec n'importe quelle équipe à compter du 1er janvier 2024. À 28 ans, Moses Simon a probablement des envies de départ, lui qui est l'un des plus anciens joueurs des Canaris et qui pourrait ambitionner d'évoluer dans un club plus huppé. Selon les informations de Foot Mercato, l'OGC Nice, le LOSC mais aussi l'OL sont intéressés par les services du Nigérian. Les trois clubs sont habitués à disputer des compétitions européennes, même si Lyon traverse une période compliquée. En dépit de ces intérêts, Simon négocie la prolongation de son contrat avec les Nantais.

Moses Simon convoité, Nantes négocie une prolongation

🚨Exclu 🟡🟢

Malgré l’intérêt de l'OL et d'autres clubs de Ligue 1, Moses Simon est en discussion avancée avec le FC Nantes pour une prolongation. Les Canaris pensent même pouvoir boucler l'opération rapidementhttps://t.co/V7BsN8znkt

— Sébastien Denis (@sebnonda) December 21, 2023

Réussir à prolonger Moses Simon serait une excellente nouvelle pour le FC Nantes, actuellement 13e de la Ligue 1 et qui se bat pour son maintien. Le club de la Loire-Atlantique reste sur trois défaites consécutives et a besoin d'un joueur capable de faire des différences comme l'international avec les Super Eagles (60 sélections). À Nantes, la priorité du mercato hivernal sera de boucler rapidement la prolongation de Simon, qui ne manque pas de prétendants. Lyon qui a enfin reçu son autorisation de dépenser cet hiver, va certainement tenter de convaincre le vainqueur de la Coupe de France 2022 de signer chez les Gones, qui ont justement battu Nantes lors de la 17e journée du championnat. L'ailier risque d'animer la prochaine période du marché des transferts.