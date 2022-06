Cherki scotché à l'OL, le Real et Liverpool dégoûtés !

Dans : OL.

En discussions avec l’OL, Rayan Cherki devrait prolonger malgré les intérêts de Liverpool et du Real Madrid.

En fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais en juin 2023, Rayan Cherki est en passe de prolonger dans le Rhône. « Franchement, les discussions avancent bien. Mon parti et celui du club s'entendent très bien. C'est bientôt la reprise et j'espère pouvoir faire de grandes choses avec l'OL » a lancé il y a trois jours le milieu offensif de l’OL en marge du match de basket entre Monaco et l’ASVEL. Une très bonne nouvelle pour Lyon ainsi que pour les supporters, qui voient en Rayan Cherki le futur Nabil Fekir voire le futur Karim Benzema. Le jeune international espoirs français est néanmoins très loin du compte pour prétendre à une place de titulaire en début de saison prochaine selon Peter Bosz, selon les informations du journal L’Equipe.

Bosz toujours pas convaincu par Cherki

Le journal dévoile dans son édition du jour que Rayan Cherki souhaite s’imposer dans son club formateur mais que pour l’heure, Peter Bosz le trouve bien trop éloigné de ce qu’il exige en termes d’investissement défensif. La qualité technique de Rayan Cherki n’est pas remise en cause par le staff de l’entraîneur néerlandais, mais son interprétation des consignes pose parfois problème. Rayan Cherki entre toutefois dans le projet de l’OL et de son entraîneur Peter Bosz, lesquels souhaitent se recentrer sur le fameux « ADN lyonnais » avec notamment le retour aux sources d’Alexandre Lacazette et la prise de pouvoir de certains joueurs formés au club tels que Malo Gusto, Maxence Caqueret ou encore Castelo Lukeba. C’est maintenant à Rayan Cherki de s’adapter aux exigences de Peter Bosz pour devenir aussi important à l’OL que les joueurs précédemment cités. Lyon, qui souhaite alléger son effectif en raison du manque de coupe d’Europe, envisage de se séparer de certains joueurs offensifs (Dembélé, Toko-Ekambi) afin de faire de la place à son phénomène de 18 ans.

Le Real et Liverpool le suivent toujours

Malgré les doutes de Peter Bosz, Rayan Cherki est donc parti pour rester à l’Olympique Lyonnais. Une issue frustrante pour deux géants européens qui suivent le joueur avec une grande attention depuis plusieurs années : Liverpool et le Real Madrid. Selon les informations du site HITC, les deux clubs étaient à l’affût pour récupérer Rayan Cherki cet été, au cas où l’OL décidait de le vendre, faute d’accord pour une prolongation de contrat. Vraisemblablement, le milieu offensif de 18 ans va prolonger à Lyon, un réel coup dur pour Liverpool et le Real Madrid. Reste la possibilité de payer environ 35 millions d’euros pour s’attacher les services de Rayan Cherki cet été malgré sa prolongation à l’OL. Une folie à laquelle le Real Madrid et Liverpool ne devraient pas céder. C’est donc dans son club formateur que Cherki va poursuivre sa carrière. Mais nul doute que le Real et les Reds continueront de suivre ses performances dans l’optique des années à venir.