Cette sale rumeur qui soude le vestiaire de l'OL

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Pierre Sage est toujours annoncé proche de la sortie, et après le match nul de jeudi soir en Turquie, les langues se sont déliées à l'Olympique Lyonnais.

John Textor s’est clairement fait des ennemis dans le vestiaire de l’Olympique Lyonnais. Sa volonté non dissimulée de se séparer de Pierre Sage dès qu’il en aura l’opportunité alors que cela fait un an que l’entraineur français redresse l’équipe rhodanienne, ne passe pas. Chez les supporters, on s’interroge sur la volonté d’encore tout changer alors qu’un certain équilibre a tout de même été trouvé. Et du côté des joueurs, la réaction a été limpide après le 0-0 à Fenerbahçe de ce jeudi soir. Alexandre Lacazette, en bon capitaine, n’est pas revenu que sur le match mais aussi sur l’ambiance au sein du groupe après les rumeurs sur le limogeage dans les jours à venir de Pierre Sage en cas de résultats négatifs.

🔚 C'est terminé à Istanbul !



Nos Gones ramènent un point de Turquie avec ce match nul sur la pelouse de Fenerbahçe 🤝🔴🔵



0-0 #FBOL pic.twitter.com/o3FYrdnemp — Olympique Lyonnais (@OL) January 23, 2025

« En tant que joueur on est derrière le coach. On est derrière lui et on a l’attitude d’un groupe qui ne lâche rien. Il nous fait confiance donc on lui rend. Je pense que tous les joueurs ont été affectés par ce qui a été dit sur lui. Mais tout ce qui a été dit dans la presse ne reflète pas ce qu’il se passe dans le groupe », a livré le numéro 10 de l’OL sur RMC. Un message destiné à amener du calme sur la situation de Pierre Sage, que l’on dit en grand danger en cas de résultat négatif contre Nantes ce dimanche.

Vue la nervosité de John Textor avec ses entraineurs et ses contacts de plus en plus avancés avec Paulo Fonseca, la question se pose clairement à l’OL. Mais ces agissements sont réellement du seul fait du propriétaire, qui a en effet le droit de faire ce qu’il veut, mais aussi de maintenir une certaine confiance à un entraineur qui a redressé l’équipe à un moment désespéré, et n’est clairement pas ridicule cette saison. Pas sûr que cela entre en compte dans l’esprit de l’Américain, pour qui il est l’heure de changer les batteries sans tarder.