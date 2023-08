Ce Marseillais accepte l'OL, tout est pardonné ‍!

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL va enregistrer dans les prochaines heures la venue de Duje Caleta-Car. Le défenseur croate est une très belle pioche pour Laurent Blanc et son staff.

Ce mercato estival est des plus inquiétants pour le moment à l'OL. Le club rhodanien a récemment été sanctionné par la DNCG et n'a pas les mains libres sur le marché des transferts. La direction des Gones doit donc faire avec les moyens du bord. Pour recruter et redresser la barre, l'OL va surtout devoir vendre avant d'acheter. Et c'est ce qu'il va se passer dans les prochaines heures. En effet, Karl Toko-Ekambi va quitter le Rhône, ce qui va permettre l'arrivée d'un certain Duje Caleta-Car. Selon Foot Mercato, le Croate va être acheté autour des 5 millions d'euros en provenance de Southampton. Un très joli coup, d'autant que le vice-champion du monde connait très bien la Ligue 1 pour y avoir évolué à... l'OM de 2018 à 2022.

Caleta-Car attendu avec impatience à l'OL

Duje caleta car arrive ⏳🔴🔵 pic.twitter.com/0Ihp2nOQ2H — La sphalte🎓🦁 (@FFut69) August 2, 2023

Malgré son passé marseillais, et alors qu'il n'avait pas forcément eu que des gestes appropriés envers le public de l'OL, DCC sera apparemment bien accueilli dans le Rhône. Sur Twitter en tout cas, les fans lyonnais sont impatients de le voir arriver. « Ancien Marseillais ou pas, j'ai une grosse hype autour de l'arrivée de Duje Caleta-Car pour tout ce qu'il peut nous apporter. Ce guerrier a les armes pour se faire adopter rapidement. Bienvenue, Duje ! » ; « Entièrement d’accord. Certes il a fait un fuck au public mais c’est du chambrage de grand match » ; « Soit c'es un gros flop soit il devient un monstre. Si on parvient à garder Lukeba à voir » ; « Duje Caleta Car à 5 millions ça ne peut qu’être benef et dans le pire des cas pas une catastrophe industrielle Tu achètes un un mec de 26 ans dans l’âge parfait international qui connaît la Ligue 1. 'Sil performe bah il reprend directement une valeur importante » ; ou encore « Moi en soit Caleta Car, oui il a fait des gestes etc mais perso je prends, il était sous un autre maillot mais c’est un défenseur rugueux et surtout capable de marquer sur CPA puis avec la blessure de Lovren et les départs… », pouvait-on notamment voir sur le réseau sociaux nouvellement appelé X. Flop ou bonne affaire, on le saura en tout cas très vite.