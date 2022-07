Caqueret embellit encore le mercato de l’OL

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Très actif sur ce marché des transferts, l’Olympique Lyonnais a enregistré une nouvelle signature. Alors qu’il avait déjà prolongé son contrat en mai dernier, Maxence Caqueret va s’engager pour une année supplémentaire. Le milieu de terrain sera donc lié à son club formateur jusqu’en 2027.

Les bonnes nouvelles s’enchaînent pour l’Olympique Lyonnais. Marqué par sa saison décevante, et reboosté par l’arrivée de l’actionnaire majoritaire John Textor, le récent huitième de Ligue 1 bâtit un effectif à la hauteur de ses ambitions pour le prochain exercice. L’équipe entraînée par Peter Bosz pourra en effet compter sur les retours d’Alexandre Lacazette et de Corentin Tolisso, qui ont respectivement gagné en expérience à Arsenal et au Bayern Munich depuis leur départ.

L'OL poursuit sur sa lancée

Le club rhodanien peut aussi se réjouir du nouveau prêt obtenu pour l’ailier Tetê grâce aux mesures de la FIFA pendant le conflit armé entre la Russie et l’Ukraine. Finalement, l’échec sur la piste Tyrell Malacia n’a même pas entamé l’enthousiasme affiché par les dirigeants vendredi en conférence de presse. D’autant qu’une autre signature viendra bientôt embellir leur mercato estival. En effet, L’Equipe annonce que Maxence Caqueret va de nouveau prolonger son contrat.

Le milieu de terrain, dont le bail devait expirer l’année prochaine, s’était réengagé jusqu’en 2026 en mai dernier après de longues discussions. Mais près de deux mois plus tard, le pur produit de l’Olympique Lyonnais va ajouter une saison supplémentaire à son engagement et signer jusqu’en 2027. Sans doute une condition prévue par les deux parties lors du précédent accord. En tout cas, le club sécurise encore un peu plus l’avenir de Maxence Caqueret, l’un des futurs piliers du projet basé sur l’ADN lyonnais. Prochaine étape pour le président Jean-Michel Aulas, le recrutement d’un latéral gauche à la « dimension au-dessus » par rapport au jeune Tyrell Malacia.