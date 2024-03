C’était le grand bazar à l’OL, O’Brien se lâche

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après une première partie de saison inquiétante, l’Olympique Lyonnais a remis les pendules à l’heure en Ligue 1. Le club rhodanien s’est éloigné de la zone de relégation. Un soulagement pour Jake O’Brien qui constate une nette amélioration dans différents domaines.

Sur le plan comptable, le maintien en Ligue 1 n’est pas encore assuré pour l’Olympique Lyonnais. Mais avec un total de 34 points après 26 journées, on voit mal les hommes de Pierre Sage s’effondrer d’ici la fin de la saison. Surtout avec l’excellente dynamique entamée depuis quelques semaines. Les coéquipiers de Jake O’Brien viennent de remporter six de leurs sept derniers matchs en championnat, sans compter leur qualification pour les demi-finales de la Coupe de France. On est loin du calvaire vécu pendant la phase aller.

« Au début de la saison, c'était très difficile, on ne gagnait pas beaucoup de matchs, s’est souvenu l’international irlandais, actuellement avec sa sélection. Il y avait des hauts et des bas mais depuis la pause de Noël, nous avons en quelque sorte renversé la vapeur. On obtient des victoires et il y a une ambiance plus positive. Pour le moment, il faut regarder vers le haut et on a aussi la Coupe. A Lyon, il y a de la pression parce que les supporters peuvent être après vous, mais je pense qu'ils en ont le droit étant donné la taille du club. »

« C’est plus stable »

« Pour un jeune joueur, c'est ce qu'il faut faire. Il faut entrer sur le terrain et essayer de gagner des matchs. Il ne s'agit plus de se développer, il faut gagner. Surtout pour Lyon qui est habitué à gagner, a souligné le défenseur central. Cette saison n'est pas la meilleure mais je pense qu'on a inversé la tendance depuis Noël, c'est beaucoup plus positif. C'est plus stable dans l'équipe. Il y avait beaucoup de changements dans et autour du club. On est davantage installés. C'est beaucoup plus simple au niveau tactique et sur la manière de jouer. Je trouve qu'il y a une bonne énergie dans le vestiaire. » De quoi envisager une fin de saison plus excitante que prévu.