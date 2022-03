Boateng encore sur la touche, Peter Bosz adore Thiago Mendes !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

À l'OL, le choix de la charnière centrale est épineux cette saison. La blessure de Denayer et l'explosion de Lukeba ont rebattu les cartes, y compris pour Jérôme Boateng. Peter Bosz privilégie désormais Thiago Mendes à son poste et cela pourrait durer.

L'embarras du choix ou du moins une grande diversité de possibilités. Peter Bosz manque peut-être d'éléments aux postes d'ailier ou d'avant-centre mais, au sujet des défenseurs centraux, l'OL est bien fourni. Jason Denayer, Sinaly Diomandé, Castello Lukeba, Jérôme Boateng, Damien Da Silva étaient les cinq joueurs de métier disponibles pour l'entraîneur lyonnais. Mais, ces dernières semaines, tout a été chamboulé. Les blessures de Boateng et Diomandé, la mise à l'écart de Boateng ont forcé Peter Bosz à inclure Thiago Mendes dans la charnière centrale. Le milieu brésilien n'a pas eu à rougir sur les trois rencontres qu'il a disputées puisque les Lyonnais ont pris deux buts sur ces trois matches, un bilan correct pour la neuvième défense de Ligue 1.

Peter Bosz apprécie les performances de Thiago Mendes

Toutefois, certains supporters lyonnais n'apprécient pas cette habitude du coach néerlandais de ne pas faire évoluer ses joueurs à leur poste préférentiel. D'autant plus que Thiago Mendes est fautif sur le but encaissé face à Lille dimanche, avec une glissade sur le centre qui a amené le but de Gudmundsson. Peter Bosz est critiqué pour cette décision d'avoir titularisé le Brésilien alors que Jérôme Boateng était dans le groupe. L'Allemand n'a plus joué depuis la défaite à Monaco début février et certains réclament son retour pour le déplacement à Lorient vendredi.

#Bosz💬 : "Jérôme #Boateng est bien physiquement. Il peut jouer. Il s’entraîne bien, je peux rien dire là dessus. Thiago #Mendes fait son boulot aussi très bien, je suis pas d’accord avec vous." — Inside Gones (@InsideGones) March 2, 2022

Pourtant, un changement dans le onze de départ est loin d'être acté à en croire Peter Bosz, interrogé ce mercredi en conférence de presse. « Il peut postuler contre Lorient. Il s'entraîne bien, je n'ai rien à dire là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais Thiago Mendes fait lui aussi du très bon boulot, je ne suis pas d'accord avec les critiques à son sujet. Quand tu joues défenseur central et que ton équipe concède seulement deux tirs, c'est qu'elle n'est pas mal organisée. On a six joueurs à ce poste pour deux places. Tout le monde veut jouer, être dans le groupe, mais c'est un choix d'entraîneur », a t-il indiqué. Si les arguments du technicien peuvent être entendus, cela renforce aussi ceux qui estiment que Boateng est sanctionné pour ses critiques sur la tactique du Néerlandais. Seul le terrain, avec le match à Lorient, permettra de trancher entre Peter Bosz et ses détracteurs.