Blanc viré sans attendre, Riolo force la main de l'OL

Par Mehdi Lunay

Humilié par Montpellier 1-4 à domicile samedi, l'OL est lanterne rouge de Ligue 1. Un début de saison dans la lignée d'une préparation chaotique qui met déjà sur la sellette Laurent Blanc. Les partisans de son licenciement sont convaincus que l'OL doit agir vite.

Du jamais vu ou presque à l'OL. Pour la première fois depuis 57 ans, le club rhodanien a débuté un championnat de Ligue 1 avec deux défaites. C'est d'autant plus inquiétant que la prestation de samedi contre Montpellier a été catastrophique. Battus 4-1 à domicile par le MHSC, les Lyonnais ont été mangés collectivement par leurs adversaires. Avec les matchs de préparation, l'OL a atteint six revers d'affilée avec des prestations toujours plus inquiétantes. Même s'il reste encore 32 matchs de championnat à jouer, l'alerte est donnée dans le Rhône et Laurent Blanc risque de payer les pots cassés.

Pour Riolo, Blanc est le point faible évident de l'OL

Supporters comme observateurs, ils sont de plus en plus nombreux à questionner l'avenir de l'entraîneur sur le banc de l'OL. Avec un effectif loin d'être le plus mauvais de France, Lyon est parti pour jouer un rôle actif dans la course pour le maintien à ce rythme. Inconcevable pour Daniel Riolo qui n'a aucun doute sur la valeur du onze type lyonnais. Pour lui, le problème est clairement Laurent Blanc et son licenciement devient désormais indispensable.

L’OL c’est catastrophique… faut vite changer le coach… cette équipe ne peut pas être si mauvaise. J’y crois pas. Trop gros. Ne pas perdre de temps… — Daniel Riolo (@DanielRiolo) August 19, 2023

« L’OL c’est catastrophique… faut vite changer le coach… cette équipe ne peut pas être si mauvaise. J’y crois pas. Trop gros. Ne pas perdre de temps… », a t-il martelé sur X. Un vœu qui risque d'être rapidement exaucé par John Textor si les matchs de Nice et du PSG sont du même acabit. Néanmoins, on peut être dubitatif sur la vraie responsabilité de Blanc dans les échecs lyonnais. Avec beaucoup de blessures et un mercato tronqué par la DNCG, l'ancien entraîneur bordelais a des circonstances atténuantes. Un successeur potentiel à l'OL pourrait-il faire mieux ? Pas sûr du tout.