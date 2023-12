Bien sûr que oui, l’OL fonce sur Benrahma

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OM ne peut pas se le payer, l'OL ne compte pas laisser passer sa chance et va passer à l'action pour tenter de s'offrir Saïd Benrahma, qui manque de temps de jeu à West Ham.

Le mercato n’a pas encore officiellement commencé - ce sera le cas dans quelques heures - que les rebondissement ont déjà lieu. Mal en point en championnat, l’OL prévoit de dépenser gros pour se renforcer et aider Pierre Sage à faire remonter la pente à son équipe, et pourquoi pas aller chercher une place européenne à l’arrachée ou via la Coupe de France. Résultat, des pistes sont évoquées et celle menant à Saïd Benrahma est rapidement apparue, l’ailier algérien ayant peu de temps de jeu à West Ham, où il a longtemps été titulaire pourtant. Un profil qui convient bien à l’OL même si le premier coup de froid a rapidement été donné avec l’intérêt de l’OM, puis la préférence du Fennec pour le projet marseillais.

💣💥 | 🇩🇿 | Lyon are ready to make an opening bid for West Ham's 28-year-old Algerian winger Said Benrahma. ⚪ #OL ⚒️ #WHUFC https://t.co/31BCN0uwMU pic.twitter.com/TwQpyzK9LE — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) December 31, 2023

Mais ces dernières heures, c’est au tout de Marseille de calmer le jeu, Pablo Longoria n’ayant absolument pas les moyens financiers d’aller plus loin sur ce recrutement. L’OM compte ses sous et ne va pas s’aligner sur un salaire de la Premier League, remettant ainsi Benrahma à disposition de tout club acheteur. Et cela n’a pas tardé. Selon le spécialiste du mercato Erkem Konur, l’OL va passer à l’action dans les prochains jours en effectuant une offre auprès de West Ham pour récupérer le joueur formé en partie à Nice. Il s’agira donc d’une proposition permettant d’ouvrir les négociations pour l’ailier de 28 ans, et qui pourrait être un prêt avec option d’achat définitif en fin de saison.

Benrahma penchait plus pour l'OM...

A noter que Fenerbahçe était également intéressé par le profil de Benrahma, un joueur évalué à 20 millions d’euros par la formation de Premier League. Pas de quoi freiner l’appétit de John Textor, qui possède une enveloppe de 50 à 60 millions d’euros pour recruter, même s’il ne pourra pas faire venir beaucoup d’éléments à ce prix-là pour cet hiver. Il reste aussi à savoir comment les supporters vont réagir, car la fuite soulignant la préférence de l'Algérien pour l'OM au lieu de l'OL ces derniers jours a forcément fait tiquer les suiveurs du club rhodanien.