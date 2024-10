Besiktas prévient l’OL et prépare une surprise

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

L'OL accueille Besiktas en pleine confiance, mais le club turc dévoile aussi ses ambitions et quelques imprévus avant la rencontre d'Europa League de ce jeudi soir.

Le match entre Lyon et Besiktas parait déséquilibré, si on se fie au classement, où l’OL est dans les premiers rangs, alors que la formation turque est en dernière position. Mais le club d’Istanbul a eu deux matchs délicats contre Francfort et l’Ajax Amsterdam, deux belles équipes, et assure monter en puissance. C’est son nouvel entraineur Giovanni Van Bronckhorst, qui souligne que la formation d’Istanbul a de gros arguments à faire valoir et va donc se mesurer avec plus de certitudes qu’on ne le pense face à Lyon.

« Les deux équipes ont des similitudes. Nous, on aime aussi avoir le ballon, la seule différence est que Lyon joue à domicile. Cette équipe a Fofana, Cherki, Lacazette, et on a des joueurs de ce profil aussi. L’équipe est nouvelle, je suis arrivé, il y a huit nouveaux joueurs. On a perdu contre l’Ajax et Francfort, mais tout va mieux, on est 2e en championnat, on a atteint une stabilité. On joue Lyon puis Galatasaray, de beaux challenges, on est sur la bonne voie », explique l’entraîneur néerlandais, qui va toutefois devoir concocter une équipe assez inattendue.

Un gardien inconnu dans les buts ?

Besiktas a plusieurs absents de marque, comme Alex Oxlade-Chamberlain, non qualifié, ou Gabriel Paulista, blessé. Son gardien titulaire, Mert Günok, est également forfait, et son remplaçant revient tout juste de blessure. Ce pourrait être le troisième gardien du club, Göktug Baytekin, qui n’a jamais joué en pro, qui sera sur le terrain ce jeudi soir selon Le Progrès. Une preuve que l’équipe turque ne sera pas encore au maximum de son potentiel, alors que l’OL cherchera surtout à poursuivre sa série de victoires dans un mois d’octobre pour le moment parfait.