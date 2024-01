Bastia arrête les frais, l'OL récupère Sekou Lega

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Arrivé très jeune à Lyon à l’âge de 13 ans, Sekou Lega a connu cette saison sa première expérience en dehors de l’OL, avec un prêt en Ligue 2 au SC Bastia. L’aventure est déjà terminée puisque le club corse a mis fin à ce prêt, et l’attaquant de 20 ans a retrouvé Lyon ce mardi. Avec seulement six matchs, tous comme remplaçants et même pas 100 minutes de temps de jeu cumulé chez les pros, le Franco-Malien va donc rentrer au bercail, et probablement tenter de trouver une nouvelle destination cet hiver.