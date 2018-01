OL : Man City donne des idées à l'OL pour grandir

Dans : OL, Ligue 1, Premier League.

Depuis plusieurs semaines maintenant, l’Olympique Lyonnais est régulièrement associé à l’Impact de Montréal sur différents sujets d’actualité.

Ancien coach du club rhodanien, Rémi Garde n’est évidemment pas étranger à cela puisque le technicien français a recruté certains membres du staff de l’OL (dont Joël Bats) au Canada, et va tester plusieurs jeunes joueurs de l’OL comme Yassin Fekir, Zachary Brault-Guillard ou encore Romaric Ngouma. Concrètement, c’est une vraie coopération qui a débuté entre les deux clubs, à l’image du partenariat entre Manchester City et le New York City FC de Patrick Vieira.

Néanmoins, rien n’a été officialisé… pour l’instant. Suiveur assidu de l’actualité de l’OL, Vincent Duluc a confirmé à 919 Sports qu’un partenariat était sérieusement envisagé. « Ce serait dans la stratégie du club lyonnais. C'est quelque chose qui va être discuté dans les prochaines semaines avec Jean-Michel Aulas » a confié le journaliste de L’Equipe. Reste désormais à voir quelles seront les conditions exactes de ce partenariat et quels avantages l’actuel 3e de Ligue 1 pourront en tirer sur le long terme.