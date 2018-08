OL : Lyon a fait un choix radical dans ce dossier compliqué

Dans : OL, Mercato.

Bruno Genesio l’a fait savoir à plusieurs reprises depuis des mois, il ne compte pas faire toute la saison avec trois défenseurs à droite.

Cet embouteillage de latéraux ne lui est pas utile, même si certains comme Léo Dubois ou Rafael peuvent jouer à plusieurs postes. Ainsi, un départ devra bien être enregistré dans les prochaines semaines, et selon RMC, l’Olympique Lyonnais, qui ne s’est pas montré très ferme dans ce dossier dernièrement, a désormais fait son choix. Le sacrifié sera Rafael, très apprécié au club, dans l’effectif et par les supporters, mais qui a été jugé un ton en-dessous de ses rivaux, notamment sur le long terme.

Car sur la fin de la saison dernière, c’est bien le Brésilien, très affuté, qui avait profité d’un coup de mou de Kenny Tete pour enchainer les matchs. Mais le Néerlandais a 22 ans, et tout l’avenir devant lui, ce qui a certainement pesé dans la décision des dirigeants rhodaniens. Reste désormais à entériner ce départ et trouver un point de chute à l’ancien de Manchester United, qui a démontré plusieurs fois via les réseaux sociaux qu’il n’avait pas vraiment l’intention de quitter le Rhône dans les prochains jours.