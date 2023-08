Aulas porte plainte contre Textor, guerre ouverte à l'OL ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La tension atteint son maximum à l’OL entre John Textor et l’ancien patron du club Jean-Michel Aulas, qui a officiellement déposé une plainte à l’encontre de l’homme d’affaires américain pour diffamation.

La situation se tend à l’Olympique Lyonnais. Après la longue interview accordée par John Textor à plusieurs médias dont Le Progrès, Jean-Michel Aulas contre-attaque et porte plainte en diffamation contre le propriétaire américain de l’OL. Mardi au cours d’une interview de plus de deux heures avec plusieurs médias, John Textor s’était exprimé sur la situation catastrophique du club rhodanien.

J’imagine que ces propos ne sont pas de John Textor car en les tenant il s’exposerait à un procès en diffamation et de plus risquerait des sanctions catastrophiques pour OL de la Dncg et de la LFP … ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) August 29, 2023

« Si mes équipes avaient appris cette restriction dès ce mail de décembre, j’aurais demandé de restructurer la vente plutôt que de prendre un demi-milliard de dollars en cash pour les donner aux vendeurs. J’aurais pris plus d’argent pour l’investir, pour le mettre sur le bilan et la santé du club. J’aurais non seulement injecté 86 millions pour le bilan et 50 millions pour les dettes. Quand on a apporté tant d’argent, c’est impensable d’avoir ce type de restrictions » a notamment indiqué John Textor au sujet des restrictions imposées par la DNCG.

Aulas porte plainte contre Textor

La réponse de Jean-Michel Aulas ne s’était pas fait attendre puisque l’ancien patron historique de l’OL avait riposté sur Twitter en indiquant que Textor s’exposait à un procès en diffamation ainsi qu’à des sanctions catastrophiques de la part de la DNCG et de la LFP. Des paroles aux actes, il n’y a qu’un pas avec Jean-Michel Aulas, dont la société Holnest a porté plainte contre Eagle Football et John Textor. « La société Holnest, contrôlée par Jean-Michel Aulas, porte plainte en diffamation contre Eagle et John Textor (dirigeant et principal actionnaire du groupe Eagle, actionnaire majoritaire de la société Olympique Lyonnais Groupe (OLG), et président du conseil d’administration d’OLG), à la suite des propos prononcés par ce dernier lors d’une conférence de presse en date du 29 août » a publié dans un communiqué la société de Jean-Michel Aulas. Un véritable tremblement de terre en cette fin de mercato du côté de l’OL, où la passation de pouvoir entre John Textor et Jean-Michel Aulas vire définitivement au désastre.