Aulas menace Textor d'un procès, l'OL est en feu

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La guerre est désormais totale entre John Textor et Jean-Michel Aulas. L'ancien propriétaire de l'OL menace son successeur de lui faire un procès.

La mise à l’écart très violente de Jean-Michel Aulas de l’Olympique Lyonnais au printemps dernier avait confirmé qu’entre l’ancien boss de l’OL et John Textor, il n’y avait aucun atome crochu. Mais, si quelques flèches étaient décochées entre les deux camps ces derniers mois, le ton est radicalement monté en l’espace de quelques heures. Car l’ancien dirigeant français de Lyon n’a pas du tout aimé les accusations émises mardi par l’homme d’affaires américain à son encontre. Devant les médias, Textor avait brutalement mis en cause l’honnêteté de Jean-Michel Aulas lors de la vente de l’Olympique Lyonnais, estimant qu’un document de la DNCG avait été noyé dans une masse de courriers envoyée à John Textor et pas à ses avocats.

Aulas pointé du doigt par Textor

« C’est une des raisons de notre relation actuelle. Je trouve presque drôle et en même temps tragique qu’il ose dire qu’avec lui, le passage devant la DNCG aurait été validé, alors qu’il a présidé à la détérioration du business et a caché les mauvaises nouvelles (...) Si j’avais su qu’on aurait ces problèmes devant la DNCG, j’aurai demandé de stopper la transaction et la restructurer. J’ai mis 86 millions d’euros pour le bilan d’OL Groupe, et 50 pour les dettes, mais je n’aurai pas apporté un demi-milliard aux vendeurs et leur aurai demandé de renégocier si on avait su qu’on serait impacté de la sorte pour ce mercato », a précisé l’Américain, qui pense avoir été trompé. Et cela a immédiatement fait réagir, via son compte X (ex-Twitter), un Jean-Michel Aulas furieux.

J’imagine que ces propos ne sont pas de John Textor car en les tenant il s’exposerait à un procès en diffamation et de plus risquerait des sanctions catastrophiques pour OL de la Dncg et de la LFP … ! — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) August 29, 2023

Faisant semblant d’être étonné de la réalité des propos de John Textor, l’ancien homme fort de l’Olympique Lyonnais a tapé du poing sur la table. « J’imagine que ces propos ne sont pas de John Textor car en les tenant, il s’exposerait à un procès en diffamation et de plus risquerait des sanctions catastrophiques pour l'OL de la DNCG et de la LFP … ! », menace très fermement un Jean-Michel Aulas, qui peu à peu commence à se mettre une grosse frange des supporters lyonnais à dos alors qu’il était considéré comme un dieu vivant il y a encore quelques mois. À voir si ces menaces se concrétiseront ou si cela en restera à une bataille virtuelle.