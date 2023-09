Aulas aurait refusé de vendre Barcola au PSG

Dans : OL.

Jean-Michel Aulas s'est invité dans l'actualité de l'Olympique Lyonnais cette semaine. Les supporters ont peu apprécié que JMA frappe l'OL dans la caisse. Et ce dimanche, l'ancien patron du club rhodanien était l’invité de Téléfoot.

Objet d’un véritable culte à Lyon, on se souvient de l’hommage qui lui avait été rendu au Groupama Stadium quelques semaines après avoir été viré brutalement par John Textor, Jean-Michel Aulas est toujours dans l’actualité de l’OL. Mais cette fois de manière moins positive. Pour se défendre des nombreuses accusations lancées à son encontre par le propriétaire américain et Santiago Cucci, président exécutif du club, l’ancien patron de l’Olympique Lyonnais avait accepté l’invitation de Grégoire Margotton ce dimanche sur TF1. L’occasion pour Jean-Michel Aulas de répéter qu’il n'était toujours le supporter numéro 1 de l’OL, mais qu’il voulait que John Textor lui rembourse ce qu’il lui doit. Il en a toutefois profité aussi pour parler du mercato.

Aulas touché de voir Barcola et Lukeba partir

"Quand je vois que Lukeba et maintenant Bradley s'en vont... Je ne m'attendais pas à ça. Je n'aurais jamais vendu Barcola, jamais !"@JM_Aulas surpris de la vente de Lukeba et Barcola cet été pic.twitter.com/Jg6xaD2ky1 — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 3, 2023

Jean-Michel Aulas a toujours tenu à mettre en avant les joueurs de l’académie lyonnaise et forcément voir partir deux jeunes footballeurs à peine intégrés dans l’équipe première a secoué JMA. Dans Téléfoot, ce dernier affirme que coûte que coûte, il aurait résisté au PSG concernant le jeune attaquant de 20 ans, vendu pour 50 millions d’euros aux champions de France. « Mon cœur saigne quand je vois que Castello Lukeba et Bradley Barcola s’en vont. Je ne m’attendais plus à ce qu’ils partent et surtout Bradley, qui était un espoir incroyable du club. Si j’aurai vendu Bradley Barcola ? Ah non, jamais, jamais, a répété Jean-Michel Aulas, qui a avoué par ailleurs souffrir des événements actuels. Si on me demande d’intervenir, je le ferai, mais si on me demande de rester dans une chambre de bonne, je le ferai, mais avec le cœur qui saigne. » A en lire les réactions sur les réseaux sociaux, Jean-Michel Aulas n'a pas réellement convaincu.